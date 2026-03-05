jueves 5 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En las redes

"Nos encontró un árabe": un sanjuanino contó su odisea en medio de la guerra en Medio Oriente

Alejo Muñoz, quien vive en Abu Dhabi, relató en sus redes sociales el tenso recorrido que inició para salir de la región en medio de la escalada militar entre Israel, Irán y Estados Unidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Grabación 2026-03-05 154059

La escalada del conflicto armado en Medio Oriente obligó a un sanjuanino que reside en la región a iniciar una salida urgente para alejarse de la zona. Se trata de Alejo Muñoz, quien vive en Abu Dhabi y que, a través de sus redes sociales, relató el complejo recorrido que emprendió para intentar llegar a un destino seguro mientras continúan las operaciones militares que involucran a Estados Unidos, Israel e Irán.

Lee además
El bombardeo israelí. Foto: Agencia NA
Medio Oriente

Asesinaron a un líder de Hamás durante un bombardeo aéreo israelí
Israel y Estados Unidos realizaron nuevos bombardeos en Beirut, la capital de Líbano, contra instalaciones utilizadas por el grupo terrorista Hezbollah.
Sexto día del conflicto

Israel y Estados Unidos lanzaron una nueva ofensiva contra el grupo terrorista Hezbollah en Líbano

A través de sus historias de Instagram -con perfil público-, Muñoz relató uno de los episodios más impactantes del trayecto. “Nos encontró un árabe, auto roto, armado y de noche”, expresó, al recordar el momento en que una persona apareció para asistirlos cuando intentaban continuar el viaje hacia la frontera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2029628252470362401&partner=&hide_thread=false

Según explicó, ese hombre fue quien los ayudó a atravesar el límite entre Emiratos Árabes Unidos y Omán, el primer paso de un itinerario largo y complejo que armó para dejar la zona. Desde allí planea continuar viaje por distintos países y continentes hasta llegar a Sudamérica.

De acuerdo con lo que detalló, la ruta prevista incluye volar desde Omán hacia Kuala Lumpur, luego continuar hacia Melbourne y desde allí trasladarse a Santiago de Chile. El último tramo sería por tierra hasta Mendoza, antes de dirigirse finalmente a Río de Janeiro.

Muñoz -un joven sanjuanino con perfil emprendedor y vinculado al mundo de los negocios, según se observa en sus redes- vive desde hace un tiempo en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. La escalada militar en Medio Oriente lo sorprendió en la región y lo obligó a reorganizar su salida en medio de un escenario cada vez más tenso.

Las últimas novedades del conflicto

La situación bélica se intensificó en los últimos días. Durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, las Fuerzas de Defensa de Israel realizaron nuevos bombardeos en Beirut, capital del Líbano, dirigidos contra instalaciones vinculadas al grupo Hezbollah.

En paralelo, Irán lanzó misiles contra territorio israelí y los enfrentamientos ya acumulan varios días de ataques continuos en distintos puntos de Medio Oriente. En ese contexto, numerosos residentes y extranjeros comenzaron a reorganizar sus planes para abandonar la región ante el temor de una mayor escalada del conflicto.

Temas
Seguí leyendo

Sergio Galleguillo y Omega, los artistas confirmados para la 35ª edición de la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa

Disfrutá de tu talento en el IOPPS: abren las inscripcione para los Talleres Anuales de Teatro

Un corte de pelo en la altura: el particular video sanjuanino que se hizo viral

Perla, la agenciera nuevejulina de 77 años que vendió el Quini millonario: "Estoy feliz porque el ganador es un trabajador"

Otra vez, la crecida sorprendió a Valle Fértil: mirá los videos

Un sanjuanino ganó $780.000.000 en el Quini 6: mirá en qué departamento hizo la jugada

¡A tomar por Cuyo! Tres días a puro teatro en una edición internacional

FOEVA rompe la paritaria vitivinícola y convoca a un paro nacional

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Perla (tercera de izquierda a derecha), la venedora del Quini 6 millonario, junto a su familia. video
Videonota

Perla, la agenciera nuevejulina de 77 años que vendió el Quini millonario: "Estoy feliz porque el ganador es un trabajador"

Por Daiana Kaziura

Las Más Leídas

Orgullo sanjuanino: la UNSJ logró una histórica patente mundial para la industria del petróleo
Tecnología

Orgullo sanjuanino: la UNSJ logró una histórica patente mundial para la industria del petróleo

Dos allanamientos por robo en asentamientos de Santa Lucía, terminaron con una detenida por droga
Una detenida

Dos allanamientos por robo en asentamientos de Santa Lucía, terminaron con una detenida por droga

El funcionario judicial que sufrió el ataque trabaja en el edificio de calle Rivadavia.
Ataque a funcionario

El colmo: robaron en la casa de un fiscal sanjuanino que investiga los delitos contra la propiedad

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por tratos con droga e intentó atacar al fiscal
Gravísimo

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por "tratos con droga" e intentó atacar al fiscal

El penitenciario acusado de estafar a sus compañeros por $222.000.000 continuará tras las rejas
Complicado

El penitenciario acusado de estafar a sus compañeros por $222.000.000 continuará tras las rejas

Te Puede Interesar

Nos encontró un árabe: un sanjuanino contó su odisea en medio de la guerra en Medio Oriente
En las redes

"Nos encontró un árabe": un sanjuanino contó su odisea en medio de la guerra en Medio Oriente

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.
Importante botín

Denunciaron el robo de 3.000 kilos de pasas en una finca en Caucete

El EPRE de San Juan se enfrentó con el ENRE por que este organismo le concedió la disponibilidad de uso por 25 años a Vicuña de la línea eléctrica de 500 kV.
Tensión en San Juan

Línea de 500 kV para una minera: los argumentos con que el EPRE salió a cruzar a Nación

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por tratos con droga e intentó atacar al fiscal
Gravísimo

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por "tratos con droga" e intentó atacar al fiscal

Bullrich, ¿contra el Chiqui Tapia?: recibió a Nahuel Gallo y dijo que hubo un intento de apropiación por parte de la AFA
Tras volver de Venezuela

Bullrich, ¿contra el "Chiqui" Tapia?: recibió a Nahuel Gallo y dijo que hubo un intento de "apropiación" por parte de la AFA