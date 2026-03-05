"Nos encontró un árabe": un sanjuanino contó su odisea en medio de la guerra en Medio Oriente

La escalada del conflicto armado en Medio Oriente obligó a un sanjuanino que reside en la región a iniciar una salida urgente para alejarse de la zona. Se trata de Alejo Muñoz, quien vive en Abu Dhabi y que, a través de sus redes sociales, relató el complejo recorrido que emprendió para intentar llegar a un destino seguro mientras continúan las operaciones militares que involucran a Estados Unidos, Israel e Irán.

Sexto día del conflicto Israel y Estados Unidos lanzaron una nueva ofensiva contra el grupo terrorista Hezbollah en Líbano

A través de sus historias de Instagram -con perfil público-, Muñoz relató uno de los episodios más impactantes del trayecto. “Nos encontró un árabe, auto roto, armado y de noche”, expresó, al recordar el momento en que una persona apareció para asistirlos cuando intentaban continuar el viaje hacia la frontera.

Según explicó, ese hombre fue quien los ayudó a atravesar el límite entre Emiratos Árabes Unidos y Omán, el primer paso de un itinerario largo y complejo que armó para dejar la zona. Desde allí planea continuar viaje por distintos países y continentes hasta llegar a Sudamérica.

De acuerdo con lo que detalló, la ruta prevista incluye volar desde Omán hacia Kuala Lumpur, luego continuar hacia Melbourne y desde allí trasladarse a Santiago de Chile. El último tramo sería por tierra hasta Mendoza, antes de dirigirse finalmente a Río de Janeiro.

Muñoz -un joven sanjuanino con perfil emprendedor y vinculado al mundo de los negocios, según se observa en sus redes- vive desde hace un tiempo en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. La escalada militar en Medio Oriente lo sorprendió en la región y lo obligó a reorganizar su salida en medio de un escenario cada vez más tenso.

Las últimas novedades del conflicto

La situación bélica se intensificó en los últimos días. Durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, las Fuerzas de Defensa de Israel realizaron nuevos bombardeos en Beirut, capital del Líbano, dirigidos contra instalaciones vinculadas al grupo Hezbollah.

En paralelo, Irán lanzó misiles contra territorio israelí y los enfrentamientos ya acumulan varios días de ataques continuos en distintos puntos de Medio Oriente. En ese contexto, numerosos residentes y extranjeros comenzaron a reorganizar sus planes para abandonar la región ante el temor de una mayor escalada del conflicto.