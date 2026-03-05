jueves 5 de marzo 2026

Sexto día del conflicto

Israel y Estados Unidos lanzaron una nueva ofensiva contra el grupo terrorista Hezbollah en Líbano

Las fuerzas desplegaron su arsenal y bombardearon una sede del grupo terrorista en El Líbano, donde hay infraestructura de defensa del régimen iraní y lanzamisiles balístico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Israel y Estados Unidos realizaron nuevos bombardeos en Beirut, la capital de Líbano, contra instalaciones utilizadas por el grupo terrorista Hezbollah.

Israel y Estados Unidos realizaron nuevos bombardeos en Beirut, la capital de Líbano, contra instalaciones utilizadas por el grupo terrorista Hezbollah.

Durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) realizaron nuevos bombardeos en Beirut, la capital de Líbano, contra instalaciones utilizadas por el grupo terrorista Hezbollah. Entre los objetivos atacados había una sede que funcionaba como base de la unidad aérea de la organización.

Según informó el Ejército israelí, los ataques forman parte de una serie de operaciones contra posiciones de la milicia apoyada por Irán. Israel sostiene que esos lugares eran utilizados para planificar y ejecutar acciones contra sus fuerzas y contra la población civil.

Antes de realizar los bombardeos, las FDI aseguraron que tomaron medidas para reducir los riesgos para los civiles, como advertencias previas, uso de armamento de precisión y vigilancia aérea. Además, el gobierno israelí afirmó que responderá con firmeza a la participación de Hezbollah en el conflicto y que no permitirá ataques contra su población.

Por su parte, Estados Unidos confirmó que continúa participando en las operaciones militares en la región. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford mantiene operaciones permanentes en el mar Mediterráneo como parte de la operación “Furia Épica”.

La misión estadounidense se desarrolla junto a otro grupo de portaaviones desplegado en Medio Oriente. Según el comando liderado por el almirante Charles B. Cooper, las fuerzas estadounidenses están presionando a Irán desde el mar.

Más tarde, el CENTCOM difundió un video en el que se muestran ataques contra plataformas móviles de lanzamiento de misiles del régimen iraní. De acuerdo con el comunicado, estas amenazas están siendo detectadas y destruidas con ataques de alta precisión.

En paralelo, las FDI informaron que aviones de combate israelíes destruyeron un camión lanzamisiles balísticos en la región iraní de Qam, que estaba preparado para disparar hacia Israel. También fue atacado un sistema de defensa aérea en Isfahán, diseñado para interceptar aeronaves israelíes. Según el Ejército israelí, estos ataques buscan debilitar las capacidades ofensivas de Irán y garantizar el control aéreo en la región.

Mientras tanto, Irán lanzó misiles contra territorio israelí durante la madrugada del jueves. Los enfrentamientos ya llevan seis días de intensos ataques en Medio Oriente, luego de que un submarino estadounidense hundiera un buque de guerra iraní y de que Teherán amenazara con atacar infraestructura militar y económica en toda la región.

Israel advirtió que habrá nuevos bombardeos y, poco después, las sirenas de alerta aérea sonaron en Tel Aviv y Jerusalén. El ejército israelí también confirmó que inició nuevas ofensivas contra posiciones de Hezbollah en los suburbios del sur de Beirut.

La intensidad del conflicto incluso llevó a la televisión estatal iraní a anunciar la postergación de la ceremonia de duelo por el líder supremo, Alí Khamenei, quien murió al inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero.

En el frente terrestre, Israel confirmó que tropas de tres divisiones se encuentran desplegadas en el sur del Líbano. De acuerdo con las FDI, la 91ª División opera en el este de la región, la 210ª División en la zona del Monte Dov y la 146ª División en el oeste. Imágenes difundidas por el ejército muestran a soldados desplazándose con equipos de campaña y a tanques avanzando en distintas áreas del sur libanés.

Además, unidades de la Brigada “Montaña” (810), bajo el mando de la División 210, continúan operando en la zona del Monte Dov. Allí realizan tareas para detectar infraestructura de Hezbollah, evitar que el grupo refuerce su presencia en la frontera y fortalecer la defensa para las comunidades del norte de Israel.

* Con información de NA e Infobae

