jueves 5 de marzo 2026

Importante botín

Denunciaron el robo de 3.000 kilos de pasas en una finca en Caucete

El hecho delictivo habría ocurrido durante el pasado lunes. La denuncia fue radicada el último martes, informaron desde el departamento del Este.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Un importante robo fue denunciado en Caucete luego de que delincuentes sustrajeran una gran cantidad de pasas desde el interior de una finca. El hecho es investigado por la UFI Delitos Contra la Propiedad, que ya inició actuaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

Según publicó el periodista Ariel Rodríguez, la denuncia fue realizada por un hombre domiciliado en calle Paso de Los Andes, entre callejón Coria y Salta. El denunciante es hijastro del propietario de la finca donde se produjo el ilícito.

De acuerdo con su relato, el hecho habría ocurrido el pasado lunes 2 de marzo, aunque fue denunciado formalmente el día siguiente. El hombre indicó que se retiró del predio cerca de las 20:00 horas y que al regresar al día siguiente, alrededor de las 15:00, descubrió que personas desconocidas habían violentado el cierre perimetral para ingresar al lugar.

Una vez dentro, constató que los autores del hecho sustrajeron aproximadamente 3.000 kilos de pasas, lo que representa una pérdida económica significativa para la finca.

La causa es investigada por la fiscalía con intervención del ayudante fiscal Jorge Salinas, quien encabeza las tareas para determinar cómo ocurrió el robo e identificar a los responsables.

En ese marco, ahora se realizan distintas medidas investigativas para establecer la mecánica del hecho y determinar si participaron una o más personas en el traslado del cargamento sustraído.

Temas
Dejá tu comentario

