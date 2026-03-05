jueves 5 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
TOF

Los policías federales acusados de robar $20.000.000, a juicio: el tribunal rechazó la salida alternativa que planteó la defensa

Los letrados defensores solicitaron una supuesta solución con una reparación integral a favor del damnificado, el camionero de Salta que le quitaron los millones de pesos. Según fuentes del caso, el trato era pagarle alrededor de 30.000 dólares.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
Los cuatro policías federales investigados por el robo de dinero a un camionero.
Este miércoles

Fallido inicio del juicio contra los policías federales acusados de robarle $20.000.000 a un camionero: ¿habrá acuerdo con la víctima?
caos en tribunales: un reo admitio haber golpeado a un guardia por tratos con droga e intento atacar al fiscal
Gravísimo

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por "tratos con droga" e intentó atacar al fiscal

Este acuerdo fue presentado a los jueces Hugo Echegaray (presidente), Daniel Doffo y Carolina Pereira y estos resolvieron rechazarlo. Ante esta resolución, el presidente del tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes, 9 de marzo, para que comience el debate oral y público.

Cabe destacar que la Fiscalía, a cargo del fiscal Fernando Alcaraz, ya había mostrado su negativa a este acuerdo el miércoles y lo ratificó este jueves.

El juicio iba a comenzar este miércoles, pero el inicio se vio frustrado por esta petición de reparación integral que hicieron en conjunto los abogados Jorge Olivera Legleu, Leonardo Miranda y Fernando Bueno de la Cruz. Luego de su presentación, los jueces resolvieron suspender hasta este jueves para que la defensa realizara por escrito el acuerdo y sea presentado.

En desarrollo.-

Temas
Seguí leyendo

Detuvieron a dos hombres en Chimbas, acusados de un ataque a tiros: secuestraron cocaína y aves autóctonas en los allanamientos

Ratifican la condena contra el enfermero sanjuanino que le provocó la muerte a una paciente por negligencia

Atraparon infraganti a un grupo de cazadores en Iglesia y secuestraron dos suris cordilleranos

Secuestran un auto usado para robos en la Libertador: el dueño dice que lo alquilaba como "transporte de pasajeros"

UPD en San Juan: una menor fue hospitalizada por intoxicación alcohólica

Va a juicio el sujeto que le disparó en el pecho a un joven por un problema de territorios en Capital

La joven asaltada en Capital no estaba embarazada y el atacante sigue prófugo

Ladrones destrozaron los baños de una conocida cerámica de Rawson para robarse los inodoros

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El funcionario judicial que sufrió el ataque trabaja en el edificio de calle Rivadavia.
Ataque a funcionario

El colmo: robaron en la casa de un fiscal sanjuanino que investiga los delitos contra la propiedad

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Orgullo sanjuanino: la UNSJ logró una histórica patente mundial para la industria del petróleo
Tecnología

Orgullo sanjuanino: la UNSJ logró una histórica patente mundial para la industria del petróleo

Dos allanamientos por robo en asentamientos de Santa Lucía, terminaron con una detenida por droga
Una detenida

Dos allanamientos por robo en asentamientos de Santa Lucía, terminaron con una detenida por droga

El funcionario judicial que sufrió el ataque trabaja en el edificio de calle Rivadavia.
Ataque a funcionario

El colmo: robaron en la casa de un fiscal sanjuanino que investiga los delitos contra la propiedad

Hay revuelo en San Juan por la Línea de Extra Alta Tensión 500 kv San Juan- Rodeo, en Iglesia. 
Infraestructura en disputa

Revuelo en la minería sanjuanina por una línea eléctrica que enfrenta a dos organismos de control

Imagen ilustrativa.
Capital

El hombre quemado por el supuesto ajuste de cuentas presenta delitos desde hace 26 años: por qué habría ocurrido la agresión en la Terminal

Te Puede Interesar

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por tratos con droga e intentó atacar al fiscal
Gravísimo

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por "tratos con droga" e intentó atacar al fiscal

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcelo Orrego envió a la Legislatura un proyecto para eliminar el SIPAD
De cara al 2027

Marcelo Orrego envió a la Legislatura un proyecto para eliminar el SIPAD

Los policías federales acusados de robar $20.000.000, a juicio: el tribunal rechazó la salida alternativa que planteó la defensa
TOF

Los policías federales acusados de robar $20.000.000, a juicio: el tribunal rechazó la salida alternativa que planteó la defensa

La línea eléctrica de 500 kV es una infraestructura clave para el sistema energético de San Juan y quedó en el centro de una fuerte polémica tras una decisión del Gobierno nacional.
Conflicto en San Juan

Se viene una ola de presentaciones en rechazo a que la línea eléctrica de 500 kV esté en manos de una minera

Ratifican la condena contra el enfermero sanjuanino que le provocó la muerte a una paciente por negligencia
Resolución

Ratifican la condena contra el enfermero sanjuanino que le provocó la muerte a una paciente por negligencia