Los policías federales acusados de robar $20.000.000, a juicio: el tribunal rechazó la salida alternativa que planteó la defensa

Este jueves se retomó la audiencia en el Tribunal Oral Federal (TOF) en contra de los cuatro policías federales acusados de quedarse con $20.000.000 de un camionero oriundo de Salta . En primera instancia, los abogados defensores de los acusados presentaron al tribunal colegiado el acuerdo de solución alternativa. Según dijeron fuentes del caso, estos presentaron un acuerdo contra el denunciante otorgándole alrededor de 30.000 dólares.

Este acuerdo fue presentado a los jueces Hugo Echegaray (presidente), Daniel Doffo y Carolina Pereira y estos resolvieron rechazarlo. Ante esta resolución, el presidente del tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes, 9 de marzo, para que comience el debate oral y público.

Cabe destacar que la Fiscalía, a cargo del fiscal Fernando Alcaraz, ya había mostrado su negativa a este acuerdo el miércoles y lo ratificó este jueves.

El juicio iba a comenzar este miércoles, pero el inicio se vio frustrado por esta petición de reparación integral que hicieron en conjunto los abogados Jorge Olivera Legleu, Leonardo Miranda y Fernando Bueno de la Cruz. Luego de su presentación, los jueces resolvieron suspender hasta este jueves para que la defensa realizara por escrito el acuerdo y sea presentado.

En desarrollo.-