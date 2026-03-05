jueves 5 de marzo 2026

Increíble

Secuestran un auto usado para robos en la Libertador: el dueño dice que lo alquilaba como "transporte de pasajeros"

El procedimiento estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones Oeste y se realizó en Concepción, a escasos metros de la cancha de San Martín. Cerca de cinco víctimas dijeron que los ladrones iban a bordo de un Chevrolet Corsa color champagne.

Por Redacción Tiempo de San Juan
chevrolet

A primera hora de este jueves, personal policial de la Brigada de Investigaciones Oeste secuestró un rodado Chevrolet Corsa, color champagne, en Concepción. Esta medida se realizó por la coincidencia en las denuncias de al menos cinco personas, todas víctimas de arrebatos. Estas manifestaron que, mientras caminaban o hacían ejercicio por Avenida Libertador, en cercanías del “Parador del Ciclista”, desconocidos que iban a bordo de este vehículo se bajaban y asaltaban a los transeúntes.

WhatsApp Image 2026-03-05 at 10.31.58

Miembros de la mencionada unidad comenzaron a investigar los diferentes atracos y, tras un exhaustivo estudio, llegaron al inmueble donde se encontraba el Chevrolet Corsa. Se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en Colombia y Entre Ríos (a 50 metros de la cancha de San Martín) y procedieron a la incautación del coche.

Cuando la Policía allanó en esta vivienda secuestraron un paragolpes y estaban por pintarlo y cambiárselo a este Chevrolet. dijeron desde la Policía.

WhatsApp Image 2026-03-05 at 10.32.28

Fuentes vinculadas al hecho manifestaron que el dueño del automóvil ahora se encuentra en calidad de arrestado. Este manifestó no ser autor de tales ilícitos y aseguró que el vehículo lo alquilaba para las diferentes aplicaciones de transporte de pasajeros.

De igual manera, el caso sigue siendo investigado, ya que los delitos no solo habrían ocurrido en la zona de Rivadavia, sino también en otras jurisdicciones.

WhatsApp Image 2026-03-05 at 10.30.40

Los hechos que están siendo investigados por la Policía ocurrieron en el lapso de una semana, entre el 3 y el 10 de febrero de 2026. Todos estos arrebatos ocurrieron por Avenida Libertador, cerca de Marquesado, y tuvieron como blanco a personas que caminaban o estaban haciendo deporte.

Temas
