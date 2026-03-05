Va a juicio el sujeto que le disparó en el pecho a un joven por un problema de territorios en Capital

Este miércoles se llevó a cabo la audiencia de control de acusación, donde el fiscal Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal Rodrigo Cabral presentaron la prueba completa a la jueza de Garantías Flavia Allende. Finalmente, la magistrada tras el trámite legal, elevó la causa a juicio.
La Fiscalía como pretensión punitiva de pena dijo que irá por 10 años de pena para Neira por el delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Mientras que Vargas 3 años de prisión por el delito de abuso de arma.
La acusación formal del MPF explica que el ataque ocurrió por calle Correa entre Mendoza y Salta en el interior del Asentamiento Santa Barbara. Neira y, otros cómplices, llegaron en motos y se enfrentaron a Guzmán. Varios testigos señalan que Neira sacó un arma y le disparó en el pecho a Guzmán. Mientras que a Vargas la señalan de efectuar disparos sin herir a nadie.
Neira llegará a juicio con prisión preventiva, a diferencia de Vargas que se encuentra en libertad.
Cabe destacar que durante el 2025 se realizaron varias audiencias donde Ángel Paulo Neira supuestamente iba aceptar pena en un juicio abreviado, pero al momento de aceptar este decía que no y se suspendía.