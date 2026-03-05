jueves 5 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Asentamiento Santa Bárbara

Va a juicio el sujeto que le disparó en el pecho a un joven por un problema de territorios en Capital

Ángel Paulo Neira irá por tentativa de homicidio y enfrentará 10 años de cárcel. Su pareja también irá a juicio, se trata de Flavia Vargas acusada del delito de abuso de arma.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-03-05 at 09.44.36
Lee además
comenzo el juicio contra el profesor acusado de abusar de dos alumnas de una escuela de 25 de mayo
Tribunales

Comenzó el juicio contra el profesor acusado de abusar de dos alumnas de una escuela de 25 de Mayo
Imagen ilustrativa
Un docente al banquillo

El profesor de una escuela de 25 de Mayo va a juicio por el abuso a 2 alumnas y puede ir a la cárcel

Este miércoles se llevó a cabo la audiencia de control de acusación, donde el fiscal Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal Rodrigo Cabral presentaron la prueba completa a la jueza de Garantías Flavia Allende. Finalmente, la magistrada tras el trámite legal, elevó la causa a juicio.

WhatsApp Image 2026-03-05 at 09.44.36 (1)

La Fiscalía como pretensión punitiva de pena dijo que irá por 10 años de pena para Neira por el delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Mientras que Vargas 3 años de prisión por el delito de abuso de arma.

La acusación formal del MPF explica que el ataque ocurrió por calle Correa entre Mendoza y Salta en el interior del Asentamiento Santa Barbara. Neira y, otros cómplices, llegaron en motos y se enfrentaron a Guzmán. Varios testigos señalan que Neira sacó un arma y le disparó en el pecho a Guzmán. Mientras que a Vargas la señalan de efectuar disparos sin herir a nadie.

WhatsApp Image 2026-03-05 at 09.44.38

Neira llegará a juicio con prisión preventiva, a diferencia de Vargas que se encuentra en libertad.

Cabe destacar que durante el 2025 se realizaron varias audiencias donde Ángel Paulo Neira supuestamente iba aceptar pena en un juicio abreviado, pero al momento de aceptar este decía que no y se suspendía.

Temas
Seguí leyendo

Crimen de Diego Andreoni: confirmaron la fecha y el tribunal para el juicio

UPD en San Juan: una menor fue hospitalizada por intoxicación alcohólica

La joven asaltada en Capital no estaba embarazada y el atacante sigue prófugo

Ladrones destrozaron los baños de una conocida cerámica de Rawson para robarse los inodoros

El colmo: robaron en la casa de un fiscal sanjuanino que investiga los delitos contra la propiedad

Dos allanamientos por robo en asentamientos de Santa Lucía, terminaron con una detenida por droga

Un esquema Ponzi: así fue la mecánica delictiva de los acusados por Branka Motors

Madrugada de terror en Villa Cenobia Bustos: robó en dos casas y quiso acuchillar a la Policía

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El funcionario judicial que sufrió el ataque trabaja en el edificio de calle Rivadavia.
Ataque a funcionario

El colmo: robaron en la casa de un fiscal sanjuanino que investiga los delitos contra la propiedad

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros
Decisión

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros

Orgullo sanjuanino: la UNSJ logró una histórica patente mundial para la industria del petróleo
Tecnología

Orgullo sanjuanino: la UNSJ logró una histórica patente mundial para la industria del petróleo

Dos allanamientos por robo en asentamientos de Santa Lucía, terminaron con una detenida por droga
Una detenida

Dos allanamientos por robo en asentamientos de Santa Lucía, terminaron con una detenida por droga

Con una carta a San Martín, un hombre terminó con un disparo en el Parque de Mayo: qué dijeron sobre su estado de salud
Capital

Con una carta a San Martín, un hombre terminó con un disparo en el Parque de Mayo: qué dijeron sobre su estado de salud

El funcionario judicial que sufrió el ataque trabaja en el edificio de calle Rivadavia.
Ataque a funcionario

El colmo: robaron en la casa de un fiscal sanjuanino que investiga los delitos contra la propiedad

Te Puede Interesar

Marcelo Orrego envió a la Legislatura un proyecto para eliminar el SIPAD
De cara al 2027

Marcelo Orrego envió a la Legislatura un proyecto para eliminar el SIPAD

Por Redacción Tiempo de San Juan
Va a juicio el sujeto que le disparó en el pecho a un joven por un problema de territorios en Capital
Asentamiento Santa Bárbara

Va a juicio el sujeto que le disparó en el pecho a un joven por un problema de territorios en Capital

Los docentes vienen de hacer paro esta semana.
Tensión

Paritaria en San Juan: se viene otro paro docente, de UDAP por 48 horas

La Tonadita se viste de luto: murió Hugo Negro Figueroa
Despedida

'La Tonadita' se viste de luto: murió Hugo 'Negro' Figueroa

Los festejos por el UPD los realizan jóvenes de escuelas secundarias. Foto: Ilustrativa de Agencia NA
Exceso

UPD en San Juan: una menor fue hospitalizada por intoxicación alcohólica