Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros

La obra de la Ruta 40 Sur volvió a quedar paralizada. Este miércoles, tras una asamblea entre la UTE (Unión Transitoria de Empresas) integrada por Construcciones Ivica y Antonio Dumandzic S.A. y Semisa Infraestructura S.A. y los trabajadores, se resolvió suspender oficialmente los trabajos en el tramo Cochagual–Tres Esquinas.

Según informaron en el programa La Picada, el referente de la UOCRA San Juan, Alberto Tobares, explicó que la decisión responde a la falta de pagos por parte de Nación desde septiembre. Como consecuencia directa, las empresas despidieron a los 95 trabajadores que se desempeñaban en el proyecto vial.

La obra, que se ejecuta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), había sido reanudada en junio de 2024 luego de meses de gestiones entre el Gobierno provincial y la administración del presidente Javier Milei. Sin embargo, la falta de desembolsos volvió a frenar su avance.

Tobares señaló que, tras casi dos años y medio de ejecución, el progreso acumulado alcanza apenas el 8% del total previsto, un dato que refleja las reiteradas interrupciones que atravesó el proyecto.

La Ruta 40 Sur ya había sufrido una paralización prolongada durante los últimos años y su reactivación se dio de manera gradual, con un ritmo de trabajo moderado y reincorporaciones parciales de personal. Incluso en los últimos meses la dotación de obreros había sido reducida respecto de la plantilla original, a la espera de la normalización de los pagos nacionales. El tramo en cuestión comprende 27 kilómetros estratégicos para transformar la traza en autopista y mejorar la conectividad entre el sur sanjuanino y Mendoza.