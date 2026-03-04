miércoles 4 de marzo 2026

Escenario

El Gobierno de San Juan respondió al reclamo de UTA: aseguró que el ajuste de horarios en la Red Tulum es "normal"

El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, aseguró que la transición del horario de verano al de ciclo lectivo responde a la demanda escolar y descartó tensiones graves en el servicio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
credenciales-boleto-escolar-red-tulum-san-juan-colectivojpg.webp

“Es una situación que se da todos los años a comienzo del sistema de clase donde se ajustan los horarios para cubrir con la demanda de clase y se está trabajando sobre el tema. Como también cambia cuando se termina el ciclo lectivo y se empieza a reducir la cantidad de pasajeros porque el sistema se ajusta a la demanda y en el caso de los escolares es una demanda importante que tiene el sistema, se hacen los ajustes correspondientes. Se está trabajando en eso de acuerdo a como empieza a establecerse la demanda y no tendría por qué plantearse una disconformidad por parte de los conductores porque es parte del ajuste normal del sistema”, sostuvo de forma categórica Marcelo Molina, secretario de Tránsito y Transporte de San Juan sobre el reclamo del gremio UTA sobre que se sigue con las frecuencias de verano cuando ya hay clases iniciadas.

De esta manera, el funcionario provincial aseguró que el servicio de colectivos se encuentra en una etapa de transición lógica tras el inicio de las clases. Según sus declaraciones, en Radio Colón, el sistema no está tensionado de una manera que genere inconvenientes mayores, más allá de alguna atención puntual que pueda darse en los horarios pico por el incremento de pasajeros. Molina insistió en que el diálogo para los ajustes se da de manera habitual al inicio y al final de cada ciclo, por lo que el esquema debería normalizarse paulatinamente a medida que se consolida el flujo de usuarios.

Esta postura oficial surge como respuesta al malestar manifestado por la seccional San Juan de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). El gremio que nuclea a los choferes presentó el pasado 2 de marzo un reclamo formal ante la Secretaría de Transporte para que se intime a las empresas a restablecer los horarios habituales de inmediato. Según la UTA, mantener el cronograma de verano con las clases ya iniciadas hace que sea imposible cumplir con los tiempos de recorrido, provocando que los trabajadores pierdan sus periodos de descanso en las puntas de línea. El sindicato incluso advirtió sobre la posibilidad de adoptar medidas de fuerza si no se revierte la situación que, a su entender, perjudica las condiciones laborales del sector.

Planificación del viaje y tecnología

En medio de esta disputa por las frecuencias, Molina también se refirió a las herramientas digitales disponibles para los usuarios de la Red Tulum. El secretario destacó que la provincia decidió dejar de pagar un contrato de 300 millones de pesos anuales por una aplicación exclusiva de "bandera blanca" para abrir los datos y permitir que diversos planificadores de viaje integren la información del servicio. Sobre esto, el funcionario remarcó que hoy existen seis opciones habilitadas y subrayó el uso de Google Maps, señalando que al venir precargado en los teléfonos facilita la tarea al pasajero que no tiene espacio para descargar nuevas aplicaciones.

La intención del Gobierno es que la tecnología ayude a mitigar los efectos de los cambios dinámicos en los recorridos, como los causados por obras viales. Molina adelantó que el equipo técnico está trabajando para generar datos en tiempo real sobre desvíos o cortes, de modo que el ciudadano sepa antes de salir de su casa cómo planificar su trayecto para que las interrupciones no lo afecten. Según el secretario, el objetivo es poner la tecnología a disposición de la movilidad normal para que el usuario tenga elementos para saber por dónde circular de forma más rápida.

Finalmente, el funcionario vinculó la eficiencia del sistema con la implementación del boleto educativo gratuito, una política que busca que el transporte público no sea una barrera para la educación. Molina informó que el proceso de inscripción ya cuenta con cerca de 30.000 beneficiarios activos que pueden viajar con su tarjeta SUBE, aunque admitió que todavía resta integrar los padrones de algunas universidades para terminar de digitalizar el sistema y evitar el uso de credenciales físicas.

