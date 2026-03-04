miércoles 4 de marzo 2026

Reemplazo

En Santa Lucía, quién es la nueva concejal oficialista

La orreguista Noelia Rivero asumirá la banca en el Concejo Deliberante de Santa Lucía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Noelia Riveros.

Se develó quién es la nueva concejal de Santa Lucía. Desde la Municipalidad que encabeza el intendente Juan José Orrego informaron que conforme al orden establecido por la lista proclamada en las últimas elecciones municipales, la banca en el Concejo Deliberante le corresponde a Noelia Rivero.

La designación se produce luego de que la concejal y vicepresidenta del cuerpo, Analía Vilches, fuera convocada para asumir como Secretaria de Cultura del Gobierno de la Provincia de San Juan, responsabilidad que ya se encuentra ejerciendo en el ámbito provincial.

En este marco, y respetando lo dispuesto por la normativa electoral vigente, Noelia Rivero -quien se desempeñaba hasta el momento como directora de Cultura de la Municipalidad de Santa Lucía, asumirá el rol de concejal, garantizando la continuidad institucional y el normal funcionamiento del Concejo Deliberante.

