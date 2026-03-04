miércoles 4 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tribunales

Les dictan dos meses de prisión preventiva a los tres sospechosos de la causa Branka Motors

La Fiscalía tendrá el plazo de 1 año para investigar el hecho. La magistrada en su alocución expresó que hay probabilidades de que el delito existió y que, sí se quedan libres, correría riesgo la investigación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-03-04 at 13.16.39
Lee además
aseguran que la megaestafa de branka motors seria de $500.000.000: los tres imputados seguiran presos
Fraude millonario

Aseguran que la megaestafa de Branka Motors sería de $500.000.000: los tres imputados seguirán presos
los denunciantes de la estafa de branka motors meten presion en las puertas de tribunales
Reclamo

Los denunciantes de la estafa de Branka Motors meten presión en las puertas de Tribunales

La magistrada en su alocución expresó que hay prueba suficiente para comprobar que el delito sí existió. Argumentó que los tres imputados simularon solvencia patrimonial y hubo un ardid para recaudar y captar víctimas. Por esta razón, confirma que existe el peligro procesal.

WhatsApp Image 2026-03-04 at 13.23.04

También detalló que sí esta causa llega a juicio y se comprueba la culpabilidad de los acusados, la condena sería de cumplimiento efectivo, dado que hay 348 casos en concurso real y la pena sería de hasta 6 años de cárcel.

Además de dictar la preventiva para los acusados, Parra inhibió los bienes y embargó a los tres imputados.

Branka Motors: los hechos por el cual están siendo investigados

La Fiscalía está investigando a estos tres sujetos que operando bajo el nombre comercial de "Branka Motors", habrían defraudado el patrimonio de al menos 348 personas. El Ministerio Público Fiscal imputó a Alexis Javier Marcó, Jonathan David Marcó y Agustín Banegas Subiría como coautores del delito de defraudación por engaño en concurso real.

La estructura, que funcionaba en el local ubicado por Avenida Rioja, en Capital, operó entre el 1 de julio de 2025 y enero de 2026, utilizando complejas estrategias de marketing para captar clientes y simular una solvencia comercial inexistente.

WhatsApp Image 2026-03-04 at 13.20.03 (1)

Según la investigación, los acusados no incurrieron en un simple incumplimiento de contrato, sino en un despliegue de actos exteriores destinados a inducir al error a los damnificados. La maniobra se dividió en tres modalidades principales. La "venta simulada de contado", se firmaban contratos de adhesión para la entrega de una moto 0km en un plazo de 20 días. El contrato incluía una "cláusula de escape" por falta de stock que permitía a la empresa estirar los plazos o rescindir el contrato con 20 días adicionales para devolver el dinero, algo que rara vez ocurría. El segundo, el de "planes de financiación ficticios", se ofrecían cuotas fijas (12, 24 o 36 meses). Tras el pago de la segunda cuota, se prometía el inicio del trámite de retiro del vehículo. Al igual que en la venta de contado, los plazos de entrega estaban sujetos a condiciones operativas que los imputados manejaban a discreción. Y, la tercera, la "cláusula de retención", si la empresa incumplía la entrega, obligaban al cliente a firmar un formulario de baja. Este documento establecía un plazo de 90 días hábiles para la devolución del dinero, sin compensación alguna y con una retención del 40% del monto abonado por supuestos "gastos administrativos".

El Ministerio Público Fiscal sostuvo que Branka Motors funcionaba bajo una lógica de operación fraudulenta de inversión (tipo Ponzi). En lugar de generar beneficios a través de una actividad comercial legítima, los imputados utilizaban el dinero de los nuevos ingresantes para cubrir gastos o pagos vencidos de clientes anteriores, aunque el objetivo final no era la rentabilidad financiera, sino la entrega -nunca concretada- de motocicletas.

Los informes de Mercado Pago, Coexsa y transferencias bancarias confirman que el dinero ingresaba directamente a las cuentas personales de los tres imputados, evidenciando una confusión patrimonial absoluta entre la supuesta empresa y sus administradores.

WhatsApp Image 2026-03-04 at 13.20.03
Temas
Seguí leyendo

Branka Motors: discurso calcado y un mismo outfit, la curiosa presentación de los tres acusados por la mega estafa

Condenaron a la mujer de Ullum que mató de un cuchillazo a su marido, pero la pena es condicional y seguirá en libertad

Con una carta a San Martín, un hombre terminó con un disparo en el Parque de Mayo: qué dijeron sobre su estado de salud

Condenado por abusar de su hijo, pero sobreseído por el abuso y embarazo de su hija: el peso de la prescripción

Una camioneta invadió el carril contrario, atropelló a un ciclista de 82 años y lo mató

Fallido inicio del juicio contra los policías federales acusados de robarle $20.000.000 a un camionero: ¿habrá acuerdo con la víctima?

Un pitbull atacó a una niña de 3 años en Pocito y se investigan las responsabilidades

UPD en San Juan: la Policía clausuró alrededor de 10 fiestas de descontrol adolescente

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
En San Juan se hicieron operativos por UPD. En la foto, divulgada por la Municipalidad de Río Cuarto (Córdoba), se muestra el festejo en esa comuna esta semana, que se dio junto a establecimientos privados y con más de 1200 jóvenes que celebraron en lugares habilitados.
Operativos

UPD en San Juan: la Policía clausuró alrededor de 10 fiestas de descontrol adolescente

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

De izquierda a derecha: Hernán Pata de Mono Álvarez, Jonathan Pampita Alanis y Brisa Mallea.
Perfiles

Quiénes son los tres detenidos por el supuesto ajuste de cuentas que terminó con un hombre quemado en la Terminal

Los apuntados, al momento de la detención.
En Capital

"Pampita", "Pata de Mono" y Brisa: los detenidos por el presunto ajuste de cuentas de proxenetas, que terminó con un hombre quemado

Mega distribuidora de bebidas cerró sus 20 locales y dejó a 300 trabajadores en la calle
Desempleo

Mega distribuidora de bebidas cerró sus 20 locales y dejó a 300 trabajadores en la calle

Imagen ilustrativa.
Pronóstico

Tras el ventarrón, confirman la llegada del viento Sur a San Juan: para cuándo

Imagen ilustrativa
Delitos cibernéticos

Mediante un virus troyano estafaron en $4.000.000 a una clínica sanjuanina

Te Puede Interesar

Hay revuelo en San Juan por la Línea de Extra Alta Tensión 500 kv San Juan- Rodeo, en Iglesia. 
Infraestructura en disputa

Revuelo en la minería sanjuanina por una línea eléctrica que enfrenta a dos organismos de control

Por Elizabeth Pérez
Les dictan dos meses de prisión preventiva a los tres sospechosos de la causa Branka Motors
Tribunales

Les dictan dos meses de prisión preventiva a los tres sospechosos de la causa Branka Motors

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros
Decisión

Por un recorte de fondos nacionales, suspendieron la obra de la Ruta 40 y despidieron a 95 obreros

Condenaron a la mujer de Ullum que mató de un cuchillazo a su marido, pero la pena es condicional y seguirá en libertad video
Tribunales

Condenaron a la mujer de Ullum que mató de un cuchillazo a su marido, pero la pena es condicional y seguirá en libertad

Con una carta a San Martín, un hombre terminó con un disparo en el Parque de Mayo: qué dijeron sobre su estado de salud
Capital

Con una carta a San Martín, un hombre terminó con un disparo en el Parque de Mayo: qué dijeron sobre su estado de salud