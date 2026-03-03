martes 3 de marzo 2026

Reclamo

Los denunciantes de la estafa de Branka Motors meten presión en las puertas de Tribunales

Adentro, en plena audiencia, los tres imputados son formalmente acusados por el delito de estafas reiteradas por la fiscalía. Con fotos de los sospechosos, redoblantes y bocinas, los manifestantes piden justicia y que les devuelvan su dinero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Los denunciantes de la causa por estafa de Branka Motors volvieron a concentrarse este martes en las puertas de Tribunales, mientras en el interior se desarrollaba una nueva audiencia contra los tres imputados por el supuesto fraude. Con redoblantes, bocinas y fotos de los sospechosos en alto, los manifestantes reclaman justicia y la devolución del dinero que aseguran haber entregado.

La causa tiene como principales acusados a los hermanos Alexis Sebastián Marcó (25) y Jonathan Ezequiel Marcó (20), junto a Facundo Nicolás Banega (22), quienes afrontan 348 denuncias por un presunto fraude que, según la fiscalía, supera los 500.000.000 de pesos. Los tres fueron detenidos entre el sábado y el domingo último y permanecen privados de la libertad.

image
image

El proceso había quedado en cuarto intermedio el lunes para permitir la participación de las querellas de todos los denunciantes. Este martes se reanudó la audiencia con la formalización de los cargos por estafas reiteradas, delito cuya escala penal va de un mes a seis años de prisión.

image
image

La investigación se originó a mediados de enero, cuando clientes advirtieron que las motocicletas que habían pagado no eran entregadas. El 16 de enero, un procedimiento policial en el local ubicado en avenida Rioja y 25 de Mayo expuso públicamente el conflicto. Tres días después, el 19 de enero, decenas de damnificados se manifestaron frente a la concesionaria con contratos, recibos y comprobantes de transferencia en mano.

Desde entonces, las denuncias se multiplicaron hasta conformar el expediente que tramita en la UFI de Delitos Informáticos y Estafas. En paralelo, los responsables de la firma acercaron una propuesta de reparación integral por 420.000.000 de pesos con la intención de alcanzar un acuerdo, aunque finalmente el Ministerio Público Fiscal avanzó con las detenciones al considerar la magnitud del perjuicio económico.

image

El lunes se realizó la audiencia de control de acusación, presidida por la jueza Ana Carolina Parra. Allí la fiscalía expuso los primeros elementos de la investigación, mientras que los abogados querellantes -entre ellos Alejandra Iragorre y María Filomena Noriega- participaron de manera presencial y remota en representación de numerosos damnificados.

