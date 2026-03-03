martes 3 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Clima

Calor intenso y algo de viento: así estará el tiempo este miércoles en San Juan

La provincia vivirá una jornada marcada por altas temperaturas y cielo mayormente despejado, con leve movimiento de aire hacia la tarde.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Calor en San Juan.

Calor en San Juan.

San Juan atravesará este miércoles 4 de marzo una jornada típicamente veraniega, con temperaturas elevadas y condiciones estables en casi todo el territorio provincial. Según el pronóstico, el día comenzará con una temperatura mínima de 22°C, en un amanecer templado que rápidamente dará paso al calor.

Lee además
Imagen ilustrativa.
Pronóstico

Tras el ventarrón, confirman la llegada del viento Sur a San Juan: para cuándo
los denunciantes de la estafa de branka motors meten presion en las puertas de tribunales
Reclamo

Los denunciantes de la estafa de Branka Motors meten presión en las puertas de Tribunales

Con el correr de las horas el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar una máxima estimada en 36°C durante la tarde, en un escenario de cielo mayormente despejado y fuerte presencia del sol. La sensación térmica podría ubicarse incluso por encima de esos valores en los momentos de mayor intensidad solar.

Hacia la tarde se espera además una leve circulación de viento del sector sur, que podría aportar algo de alivio en algunos departamentos, aunque sin generar un descenso significativo de la temperatura.

Para quienes deban realizar actividades al aire libre, se recomienda extremar los cuidados frente al calor, mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día. Todo indica que el tiempo estable continuará, al menos, hasta el cierre de la jornada.

Seguí leyendo

Becas Progresar: cuál es la cantidad que los beneficiarios recibirán en marzo

Con un Prólogo en Santa Lucía, arranca la Vuelta a San Juan femenina de damas

Después del fuerte viento, cómo estará el tiempo en San Juan

ANSES marzo 2026: quiénes cobran HOY y cuánto reciben jubilados y pensionados

Llegó el ventarrón al Gran San Juan: mirá las fotos y videos

San Juan, en el top 3 de las más calurosas: cuándo llegaría el viento y ¿habrá tormentas?

Eclipse de Luna en San Juan, este martes: cómo y a qué hora se verá

San Juan bajo alerta: viento, tormentas y descenso de la temperatura

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa.
Pronóstico

Tras el ventarrón, confirman la llegada del viento Sur a San Juan: para cuándo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Qué hay detrás de los despidos en Chango Más e Híper Libertad en San Juan
Causas

Qué hay detrás de los despidos en Chango Más e Híper Libertad en San Juan

Los apuntados, al momento de la detención.
En Capital

"Pampita", "Pata de Mono" y Brisa: los detenidos por el presunto ajuste de cuentas de proxenetas, que terminó con un hombre quemado

Imagen ilustrativa.
Pronóstico

Tras el ventarrón, confirman la llegada del viento Sur a San Juan: para cuándo

Los choferes de colectivos de San Juan piden a las empresas que se reestablezca el horario normal de los recorridos y se deje de circular con horario de verano, tras el inicio de clases.
Reclamo

Los choferes sanjuaninos exigen dejar el horario de verano de los recorridos tras el inicio de clases

IPV San Juan: preparan el regreso de un plan muy esperado para tener la casa propia, ¿cuándo sale?
Soporte estatal

IPV San Juan: preparan el regreso de un plan muy esperado para tener la casa propia, ¿cuándo sale?

Te Puede Interesar

De izquierda a derecha: Hernán Cara de Mono Álvarez, Jonathan Pampita Alanis y Brisa Mallea.
Perfiles

Quiénes son los tres detenidos por el supuesto ajuste de cuentas que terminó con un hombre quemado en la Terminal

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Vuelta a San Juan Damas 2026 levantó su telón con un explosivo Prólogo en Santa Lucía
Ciclismo

La Vuelta a San Juan Damas 2026 levantó su telón con un explosivo Prólogo en Santa Lucía

Peluc presidirá la comisión de la aclaratoria de Glaciares en Diputados y adelantó que habría invitaciones a gobernadores
Representación local

Peluc presidirá la comisión de la aclaratoria de Glaciares en Diputados y adelantó que habría invitaciones a gobernadores

Imagen ilustrativa
Robo tipo escruche

Ladrones casi dejaron vacía una casa de fin de semana en Calingasta

Calor en San Juan.
Clima

Calor intenso y algo de viento: así estará el tiempo este miércoles en San Juan