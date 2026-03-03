Calor intenso y algo de viento: así estará el tiempo este miércoles en San Juan

San Juan atravesará este miércoles 4 de marzo una jornada típicamente veraniega, con temperaturas elevadas y condiciones estables en casi todo el territorio provincial. Según el pronóstico, el día comenzará con una temperatura mínima de 22°C, en un amanecer templado que rápidamente dará paso al calor.

Con el correr de las horas el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar una máxima estimada en 36°C durante la tarde, en un escenario de cielo mayormente despejado y fuerte presencia del sol. La sensación térmica podría ubicarse incluso por encima de esos valores en los momentos de mayor intensidad solar.

Hacia la tarde se espera además una leve circulación de viento del sector sur, que podría aportar algo de alivio en algunos departamentos, aunque sin generar un descenso significativo de la temperatura.

Para quienes deban realizar actividades al aire libre, se recomienda extremar los cuidados frente al calor, mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día. Todo indica que el tiempo estable continuará, al menos, hasta el cierre de la jornada.