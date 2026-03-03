martes 3 de marzo 2026

Pronóstico

Después del fuerte viento, cómo estará el tiempo en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia temperaturas agradables para los próximos días.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo estará el tiempo en San Juan después del fuerte viento.

Cómo estará el tiempo en San Juan después del fuerte viento.

Después del intenso viento Sur que se registró durante la tarde noche de ayer lunes en San Juan, el termómetro marcó un importante descenso de temperatura en la provincia.

En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional indica que este martes la temperatura mínima rondó los 16 grados, bajo el cielo algo nublado y con una brisa del Sur vigente.

image

En cuanto a la tarde, se prevé una temperatura máxima de 28 grados, con el cielo algo nublado y una brisa del Sudeste.

En cuanto a mañana miércoles se espera que el termómetro se mueva entre los 15 y los 32 grados, con viento Sur y probabilidad de tormentas durante tarde y la noche.

