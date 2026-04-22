Si querés entrar a la Escuela de Comercio, todavía tenés chance

La Escuela de Comercio de la UNSJ es una de las más buscadas de San Juan.

La Escuela de Comercio “Libertador General San Martín” informó la apertura de inscripciones a 1º año del turno intermedio para aspirantes suplentes que hayan obtenido un puntaje de 152.

Protesta federal La UNSJ marchó por el financiamiento universitario en un abrazo simbólico a la Escuela de Comercio

Según detallaron desde la institución, la inscripción deberá ser realizada por el padre, madre o adulto responsable del estudiante, respetando día y horario establecido.

El trámite se llevará a cabo hoy miércoles 22 de abril de 2026, a las 15 horas, en la sede escolar ubicada en Mitre 555 este, en Capital. Desde la escuela remarcaron que la asistencia en ese momento es obligatoria, ya que la no concurrencia implicará la pérdida de la vacante.

Requisitos para la inscripción

Carpeta colgante marrón

Foto carnet 4x4 actualizada

Fotocopia de DNI (anverso y reverso)

Fotocopia de partida de nacimiento actualizada y legible

Libreta o certificado de finalización de Educación Primaria 2025 (original y copia)

Constancia de CUIL

Certificado de salud expedido por la Dirección de Salud Universitaria

Desde la institución indicaron que es fundamental asistir con toda la documentación requerida para garantizar la correcta inscripción del estudiante.