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El próximo lunes 27

Paro bancario en todo el país: dicen que San Juan no sentirá el impacto

La bancaria hará una medida de fuerza en el Banco Central que afectará el reparto de dinero en más de 20 provincias. Mirá los alcances en San Juan.

Por Elizabeth Pérez
En San Juan, los bancos con mayor manejo de efectivo absorberían la demanda y evitarían faltantes durante la jornada de paro, aseguraron desde La Bancaria.

En San Juan, los bancos con mayor manejo de efectivo absorberían la demanda y evitarían faltantes durante la jornada de paro, aseguraron desde La Bancaria.

El paro nacional convocado por la Asociación Bancaria para el próximo lunes 27 de abril encendió alertas en todo el país por un posible faltante de efectivo en bancos y cajeros automáticos. Sin embargo, en San Juan aseguran que la medida no tendrá impacto.

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La huelga, que se extenderá por 24 horas, afectará a 21 tesoros regionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), lo que implica la interrupción del traslado de caudales y el abastecimiento de dinero a las entidades financieras. Este circuito es clave para el funcionamiento diario del sistema, especialmente en el interior.

A pesar de ese escenario y algunas noticias que indicaban lo contrario, el secretario general de La Bancaria en San Juan, Waldo Gutiérrez, llevó tranquilidad y descartó a Tiempo de San Juan que vayan a producirse complicaciones en la provincia. “En San Juan no va a haber ningún efecto por este paro del próximo lunes”, afirmó.

El impacto cero en San Juan

El dirigente explicó que la provincia dejó de contar a principios de año con un tesoro regional propio del Banco Central, tras el cierre dispuesto en el marco de la reestructuración que puso en marcha el gobierno mileísta.

Agregó que, desde entonces, la operatoria del reparto de dinero a otros bancos fue absorbida por entidades con alto volumen de manejo de dinero físico: “esa tarea fue suplida por bancos que tienen buen movimiento de efectivo, como Nación, Santander y Francés”, detalló el sanjuanino.

A nivel nacional, el panorama es distinto. Durante la jornada de protesta no habrá actividad en los tesoros regionales del BCRA, lo que impedirá el ingreso y egreso de dinero en el sistema. Esto podría generar dificultades para recargar cajeros automáticos o realizar operaciones por ventanilla en varias provincias.

De acuerdo a la información nacional, el gremio que conduce Sergio Palazzo impulsa la medida en rechazo al cierre de sedes y en defensa de los puestos de trabajo. Según denunciaron, la reestructuración pone en riesgo al menos 32 empleos y se realizó sin instancias de diálogo con las autoridades. Además, desde el sindicato advirtieron sobre posibles “intimidaciones y amenazas” en el marco del ajuste.

Si bien en San Juan descartan efectos inmediatos por el próximo paro, Gutiérrez dejó abierta la posibilidad de un escenario más complejo si el conflicto se profundiza. “Si no hay respuesta a nivel nacional, las medidas van a escalar y ahí sí podría haber impacto en todas las provincias”, señaló.

Por ahora, el lunes será una jornada de incertidumbre a nivel país, pero distinto para San Juan: el sistema financiero local parece estar preparado para evitar cualquier faltante de efectivo.

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