Dólar blue estable en San Juan en medio del paro bancario, mientras el oficial baja

Imagen ilustrativa.

La inactividad en las sucursales bancarias por el paro general impulsado por la CGT no alteró la cotización del dólar blue en San Juan. En el mercado informal local, la divisa norteamericana se mantuvo firme respecto al cierre del miércoles, con un valor de $1.470 para la venta y $1.370 para la compra, reflejando tranquilidad pese al contexto de paralización financiera.

Mientras tanto, en Buenos Aires, el dólar paralelo experimentó un leve incremento del 0,40%, quedando a $1.440 para la venta y $1.420 para la compra. En contraste, el dólar oficial que publica el Banco Nación registró una baja del 0,70%, con $1.410 para la venta y $1.360 para la compra, marcando un descenso en la cotización diaria.

Por otro lado, el llamado dólar tarjeta -que se aplica a consumos con plásticos en moneda extranjera- cerró la jornada en $1.833 para la venta, reflejando los costos asociados a impuestos y recargos. La comparación entre los distintos segmentos cambiar la lectura del mercado en una jornada económica atípica por la medida de fuerza.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas San Juan