jueves 19 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercado cambiario

Dólar blue estable en San Juan en medio del paro bancario, mientras el oficial baja

En una jornada de fuerte impacto en la actividad financiera por el paro nacional impulsado por la CGT, el dólar paralelo se mantuvo sin cambios en San Juan, mientras que el dólar oficial retrocedió y el billete turista cerró al alza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.&nbsp;

Imagen ilustrativa. 

La inactividad en las sucursales bancarias por el paro general impulsado por la CGT no alteró la cotización del dólar blue en San Juan. En el mercado informal local, la divisa norteamericana se mantuvo firme respecto al cierre del miércoles, con un valor de $1.470 para la venta y $1.370 para la compra, reflejando tranquilidad pese al contexto de paralización financiera.

Lee además
cierre de fate: que dijo el principal distribuidor oficial en san juan sobre la situacion de la empresa
Repercusiones

Cierre de Fate: qué dijo el principal distribuidor oficial en San Juan sobre la situación de la empresa
el piloto sanjuanino facundo della motta sello su incorporacion a la libertad avanza
Participación

El piloto sanjuanino Facundo Della Motta selló su incorporación a La Libertad Avanza

Mientras tanto, en Buenos Aires, el dólar paralelo experimentó un leve incremento del 0,40%, quedando a $1.440 para la venta y $1.420 para la compra. En contraste, el dólar oficial que publica el Banco Nación registró una baja del 0,70%, con $1.410 para la venta y $1.360 para la compra, marcando un descenso en la cotización diaria.

Por otro lado, el llamado dólar tarjeta -que se aplica a consumos con plásticos en moneda extranjera- cerró la jornada en $1.833 para la venta, reflejando los costos asociados a impuestos y recargos. La comparación entre los distintos segmentos cambiar la lectura del mercado en una jornada económica atípica por la medida de fuerza.

Temas
Seguí leyendo

En San Juan registran unas 2.615 hectáreas afectadas por el clima y siguen relevando a pequeños productores

El Gobierno Nacional prorrogó el RIGI y sumó inversiones de petróleo y gas

Virus llega a San Juan para celebrar 40 años de "Locura"

Para el Hotel Provincial contratan un servicio clave de conservación

Paro general: los sanjuaninos contaron cómo irán a trabajar este jueves

UTA confirmó que adhiere al paro de la CGT y en San Juan no habrá colectivos este jueves

El asado del domingo, la principal víctima con el aumento de la carne en San Juan

Escuelas sanjuaninas: el 75% de las obras de mantenimiento, terminadas, ¿y el aire acondicionado?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
anses activo uno de los pagos mas esperados: de que se trata
Previsional

ANSES activó uno de los pagos más esperados: de qué se trata

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

A dos semanas del inicio de clases, uno de los colegios más costosos de San Juan cerró la secundaria
Preocupante

A dos semanas del inicio de clases, uno de los colegios más costosos de San Juan cerró la secundaria

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía
Ruta 20

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía

Captados por las cámaras de los vecinos. La imagen tomó a los ladrones minutos antes del atraco. video
Violento robo

Asaltaron y maniataron a un matrimonio y a su hija con discapacidad en Capital, el tercer atraco en seis meses

Paro general: los sanjuaninos contaron cómo irán a trabajar este jueves video
Tiempo Pregunta

Paro general: los sanjuaninos contaron cómo irán a trabajar este jueves

Venden la posada más antigua de Calingasta: cuesta casi 500 mil dólares y está cerca de cumplir 100 años
Histórica

Venden la posada más antigua de Calingasta: cuesta casi 500 mil dólares y está cerca de cumplir 100 años

Te Puede Interesar

Cierre de Fate: qué dijo el principal distribuidor oficial en San Juan sobre la situación de la empresa
Repercusiones

Cierre de Fate: qué dijo el principal distribuidor oficial en San Juan sobre la situación de la empresa

Por Guillermo Alamino
Indignante: así atacó un pervertido a una menor en Pocito
Video

Indignante: así atacó un pervertido a una menor en Pocito

Tiempo Streaming arranca con su nueva temporada el lunes 23 de febrero.
Programación 2026

Tiempo Streaming, en nueva casa, abre la temporada cargado de información y análisis con identidad sanjuanina

Imagen ilustrativa
En Santa Lucía

Tragedia: murió un hombre que recibió una descarga eléctrica cuando cortaba el pasto

El técnico de Unión, filoso con el ascenso de FADEP: Esperemos que un día ascienda el que hace bien las cosas
Tajante

El técnico de Unión, filoso con el ascenso de FADEP: "Esperemos que un día ascienda el que hace bien las cosas"