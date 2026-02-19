Tiempo Streaming, en nueva casa, abre la temporada cargado de información y análisis con identidad sanjuanina

El ecosistema de medios en San Juan experimenta una transformación sin precedentes, y en el epicentro de este cambio se encuentra Tiempo Streaming . El canal de YouTube de Tiempo de San Juan se prepara para encender sus luces de su nuevo y moderno estudio este lunes 23 de febrero, marcando el inicio de una temporada que promete informar y profundizar en la fibra social, política, deportiva, judicial y cultural de la provincia.

Con una apuesta que mezcla el rigor periodístico con la soltura del lenguaje digital, la nueva grilla busca consolidar un espacio de referencia para una audiencia inquieta y expectante.

El regreso del buque insignia: "Paren las rotativas"

El puntapié inicial de esta temporada tendrá lugar el lunes a las 21:00, con el regreso de "Paren las rotativas". Bajo la conducción de Sebastián Saharrea y Natalia Caballero, el programa se ha convertido en el termómetro político y social por excelencia en la provincia.

En un contexto donde la información fluye a velocidades vertiginosas, el Vasco y Nati proponen una pausa necesaria para el análisis agudo.

Deporte y emprendedurismo para las tardes de lunes y martes

La semana comienza temprano con la pasión de las canchas. A las 19:00, las periodistas Carla Acosta, Antonella Letizia y Luz Ochoa presentan "Entretiempo". Este espacio deportivo destaca no solo por la cobertura de los resultados de fin de semana, sino por dar visibilidad a las historias de esfuerzo detrás de cada atleta sanjuanino, con una perspectiva joven y dinámica.

Los martes, la grilla introduce una propuesta inspiradora. El primer martes de cada mes, a las 19:00, Agostina Montaño se pone al frente de "Los que hacen". Este segmento se sumergirá en el ámbito del emprendedurismo de San Juan, dándole voz a quienes apuestan por la innovación y el trabajo independiente, mostrando el detrás de escena de la creación de valor en la provincia.

Más tarde, a las 21:00, llega el turno de honrar nuestra tierra con "Al pan pan y al vino vino". Dedicado íntegramente a la industria vitivinícola, el programa sobrevuela bodegas, tendencias de mercado y la cultura del vino, un pilar fundamental de la identidad y la economía regional con la conducción de Myriam Pérez.

Miércoles de debate, conciencia e historia

La mitad de la semana en Tiempo Streaming será, quizás, el bloque más diverso de la programación:

Despertadores de conciencia (19:00 a 20:00): Jorge 'Pollo' Puga y Mitar Cokljat lideran una propuesta disruptiva. A través del coaching y el abordaje de la discapacidad, este programa busca romper barreras y generar un espacio de reflexión humana, ofreciendo herramientas para la superación personal y la inclusión real.

Off the record (20:00 a 21:00): La política vuelve a la mesa con la impronta de Flor García, Luz Ochoa y Santiago Riveros Oliva. Con un tono más distendido pero no menos incisivo, este trío analizará los "pasillos" de la función pública, aquellos datos que no siempre llegan a los titulares pero que explican el rumbo de la provincia.

La Historia Extraoficial (21:00 a 21:00 el último miércoles del mes): Natalia Caballero e Iñaki Saharrea presentan documentales exclusivos que rescatan episodios olvidados o poco explorados de San Juan. No se trata solo de narrar el pasado, sino de analizarlo con una mirada contemporánea para entender quiénes somos hoy.

Justicia y cultura en el cierre de la semana

Los jueves a las 21:00, el aire se torna denso y analítico con "4° Intermedio". Pablo Mendoza, Luz Ochoa y Walter Vilca se adentran en el mundo de los tribunales y la crónica policial. El programa abordará los casos judiciales que más resuenan en la sociedad, explicando los procesos legales y buscando claridad en los expedientes que conmocionan a la opinión pública.

Finalmente, el broche de oro de la semana llega los viernes a las 21:00 con la cuarta temporada de "Media Hora entre Preguntas". Con la conducción de Jorge Balmaceda Bucci, este ciclo de entrevistas íntimas seguirá explorando las vidas de protagonistas —tanto nóveles como consagrados— de la cultura sanjuanina. Un espacio pausado, ideal para cerrar la semana conociendo el lado humano de los artistas y referentes locales.