jueves 19 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Programación 2026

Tiempo Streaming, en nueva casa, abre la temporada cargado de información y análisis con identidad sanjuanina

A partir de este lunes 23 de febrero, el canal de YouTube de Tiempo de San Juan renueva su grilla con una apuesta que combina actualidad política, social, deportiva y cultural; historias íntimas y exclusivas; y profundidad judicial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tiempo Streaming arranca con su nueva temporada el lunes 23 de febrero.

Tiempo Streaming arranca con su nueva temporada el lunes 23 de febrero.

El ecosistema de medios en San Juan experimenta una transformación sin precedentes, y en el epicentro de este cambio se encuentra Tiempo Streaming. El canal de YouTube de Tiempo de San Juan se prepara para encender sus luces de su nuevo y moderno estudio este lunes 23 de febrero, marcando el inicio de una temporada que promete informar y profundizar en la fibra social, política, deportiva, judicial y cultural de la provincia.

Lee además
atencion contribuyentes: rentas informo las nuevas fechas de vencimiento del impuesto inmobiliario
Varias opciones de pago

Atención contribuyentes: Rentas informó las nuevas fechas de vencimiento del Impuesto Inmobiliario
El Gran Hotel Provincial permanece cerrado hasta que tenga nuevo concesionario.
Puesta a punto

Para el Hotel Provincial contratan un servicio clave de conservación

Con una apuesta que mezcla el rigor periodístico con la soltura del lenguaje digital, la nueva grilla busca consolidar un espacio de referencia para una audiencia inquieta y expectante.

El regreso del buque insignia: "Paren las rotativas"

image

El puntapié inicial de esta temporada tendrá lugar el lunes a las 21:00, con el regreso de "Paren las rotativas". Bajo la conducción de Sebastián Saharrea y Natalia Caballero, el programa se ha convertido en el termómetro político y social por excelencia en la provincia.

En un contexto donde la información fluye a velocidades vertiginosas, el Vasco y Nati proponen una pausa necesaria para el análisis agudo.

Deporte y emprendedurismo para las tardes de lunes y martes

La semana comienza temprano con la pasión de las canchas. A las 19:00, las periodistas Carla Acosta, Antonella Letizia y Luz Ochoa presentan "Entretiempo". Este espacio deportivo destaca no solo por la cobertura de los resultados de fin de semana, sino por dar visibilidad a las historias de esfuerzo detrás de cada atleta sanjuanino, con una perspectiva joven y dinámica.

image

Los martes, la grilla introduce una propuesta inspiradora. El primer martes de cada mes, a las 19:00, Agostina Montaño se pone al frente de "Los que hacen". Este segmento se sumergirá en el ámbito del emprendedurismo de San Juan, dándole voz a quienes apuestan por la innovación y el trabajo independiente, mostrando el detrás de escena de la creación de valor en la provincia.

image

Más tarde, a las 21:00, llega el turno de honrar nuestra tierra con "Al pan pan y al vino vino". Dedicado íntegramente a la industria vitivinícola, el programa sobrevuela bodegas, tendencias de mercado y la cultura del vino, un pilar fundamental de la identidad y la economía regional con la conducción de Myriam Pérez.

image

Podés suscribirte a Tiempo Streaming de manera gratuita haciendo click aquí

Miércoles de debate, conciencia e historia

La mitad de la semana en Tiempo Streaming será, quizás, el bloque más diverso de la programación:

Despertadores de conciencia (19:00 a 20:00): Jorge 'Pollo' Puga y Mitar Cokljat lideran una propuesta disruptiva. A través del coaching y el abordaje de la discapacidad, este programa busca romper barreras y generar un espacio de reflexión humana, ofreciendo herramientas para la superación personal y la inclusión real.

image

Off the record (20:00 a 21:00): La política vuelve a la mesa con la impronta de Flor García, Luz Ochoa y Santiago Riveros Oliva. Con un tono más distendido pero no menos incisivo, este trío analizará los "pasillos" de la función pública, aquellos datos que no siempre llegan a los titulares pero que explican el rumbo de la provincia.

image

La Historia Extraoficial (21:00 a 21:00 el último miércoles del mes): Natalia Caballero e Iñaki Saharrea presentan documentales exclusivos que rescatan episodios olvidados o poco explorados de San Juan. No se trata solo de narrar el pasado, sino de analizarlo con una mirada contemporánea para entender quiénes somos hoy.

image

Justicia y cultura en el cierre de la semana

image

Los jueves a las 21:00, el aire se torna denso y analítico con "4° Intermedio". Pablo Mendoza, Luz Ochoa y Walter Vilca se adentran en el mundo de los tribunales y la crónica policial. El programa abordará los casos judiciales que más resuenan en la sociedad, explicando los procesos legales y buscando claridad en los expedientes que conmocionan a la opinión pública.

image

Finalmente, el broche de oro de la semana llega los viernes a las 21:00 con la cuarta temporada de "Media Hora entre Preguntas". Con la conducción de Jorge Balmaceda Bucci, este ciclo de entrevistas íntimas seguirá explorando las vidas de protagonistas —tanto nóveles como consagrados— de la cultura sanjuanina. Un espacio pausado, ideal para cerrar la semana conociendo el lado humano de los artistas y referentes locales.

Temas
Seguí leyendo

El paro general en San Juan: postales de una jornada con servicios suspendidos

Plantaron una bandera de EE.UU. en una plaza de Rivadavia y causó sorpresa entre los vecinos

Orrego recorrió la obra de los nuevos consultorios en el Hospital Rawson

La banda cuartetera del momento llega a San Juan con show gratuito

Venden la posada más antigua de Calingasta: cuesta casi 500 mil dólares y está cerca de cumplir 100 años

A dos semanas del inicio de clases, uno de los colegios más costosos de San Juan cerró la secundaria

Valle Fértil colmado y alto movimiento en la provincia en el fin de semana XXL

Paro general: los sanjuaninos contaron cómo irán a trabajar este jueves

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
plantaron una bandera de ee.uu. en una plaza de rivadavia y causo sorpresa entre los vecinos
Misterio

Plantaron una bandera de EE.UU. en una plaza de Rivadavia y causó sorpresa entre los vecinos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

A dos semanas del inicio de clases, uno de los colegios más costosos de San Juan cerró la secundaria
Preocupante

A dos semanas del inicio de clases, uno de los colegios más costosos de San Juan cerró la secundaria

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía
Ruta 20

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía

Captados por las cámaras de los vecinos. La imagen tomó a los ladrones minutos antes del atraco. video
Violento robo

Asaltaron y maniataron a un matrimonio y a su hija con discapacidad en Capital, el tercer atraco en seis meses

Paro general: los sanjuaninos contaron cómo irán a trabajar este jueves video
Tiempo Pregunta

Paro general: los sanjuaninos contaron cómo irán a trabajar este jueves

Venden la posada más antigua de Calingasta: cuesta casi 500 mil dólares y está cerca de cumplir 100 años
Histórica

Venden la posada más antigua de Calingasta: cuesta casi 500 mil dólares y está cerca de cumplir 100 años

Te Puede Interesar

Un camión desviaba alimentos escolares hacia su casa: fue condenada, pero no irá a la cárcel
Juicio abreviado

Un camión desviaba alimentos escolares hacia su casa: fue condenada, pero no irá a la cárcel

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tiempo Streaming arranca con su nueva temporada el lunes 23 de febrero.
Programación 2026

Tiempo Streaming, en nueva casa, abre la temporada cargado de información y análisis con identidad sanjuanina

Resero aumentara 30% su volumen de molienda: pasará de 20 a 26 millones de kilos de uva.
Ni soja ni trigo

Radiografía laboral del agro: la vitivinicultura encabeza la generación de empleo con 73 puestos por hectárea

Casi mata a su concuñado a balazos en Chimbas y luego de amagar aceptó la culpa, fue condenado
Se decidió

Casi mata a su concuñado a balazos en Chimbas y luego de amagar aceptó la culpa, fue condenado

Imputan por estafa a los dueños de una clínica de Rodeo por facturaciones fantasmas
Grave

Imputan por estafa a los dueños de una clínica de Rodeo por facturaciones fantasmas