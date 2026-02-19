jueves 19 de febrero 2026

Puesta a punto

Para el Hotel Provincial contratan un servicio clave de conservación

Tras el antecedente de la seguridad privada, ahora la provincia busca garantizar la higiene total de las instalaciones. El objetivo es preservar el patrimonio hasta que el hotel vuelva a manos privadas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Gran Hotel Provincial permanece cerrado hasta que tenga nuevo concesionario.

El Hotel Provincial, un símbolo de San Juan ubicado frente a la Plaza 25 de Mayo, continúa en proceso de preparación para su futura reapertura. Mientras la provincia sigue trabajando en el proceso de re-concesión a un operador privado, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte decidió contratar un servicio clave para el mantenimiento de la estructura. En el pliego no se especifican montos sino que cada em cotizarse mano de obra, previsión de materiales, equipamientos y elementos de limpieza e insumos, en su totalidad.

Esta medida se suma a la previa contratación de seguridad privada, un antecedente inmediato que tuvo lugar en septiembre cuando se licitó la custodia del edificio por un monto de 34.450.000 pesos para un periodo inicial de dos meses con opción a prórroga. El objetivo actual es garantizar la limpieza profunda de todas las instalaciones para que el inmueble se mantenga en perfectas condiciones hasta que se concrete el esperado regreso de la actividad hotelera.

Todo limpio y en condiciones

El proceso se formalizó mediante el llamado a una Compulsa Abreviada bajo la modalidad de Orden de Compra Cerrada que ya está abierta. El objeto principal de esta contratación es el servicio de mantenimiento y limpieza profunda de la totalidad de los niveles del hotel, abarcando desde el subsuelo y la planta baja hasta los cinco pisos y la azotea.

Para llevar a cabo estas tareas, el pliego técnico exige la disposición de diez operarios que deberán trabajar de forma descendente, comenzando por el quinto piso. Las empresas interesadas deben adquirir el pliego de bases y condiciones por un valor de 50.000 pesos y tienen como requisito excluyente realizar una visita técnica obligatoria al inmueble programada para este 20 de febrero de 2026.

La apertura de las ofertas económicas está prevista para el 24 de febrero próximo en las oficinas del Centro Cívico, y los oferentes deberán mantener su propuesta por un plazo de treinta días hábiles.

El servicio solicitado es exhaustivo, ya que no solo incluye el aseo general de las 101 habitaciones, salones, cocina y áreas administrativas, sino que también contempla el mantenimiento de la piscina, el riego de plantas en todo el edificio y un servicio integral de fumigación, desratización y control de palomas. Además, la empresa adjudicataria será responsable del cuidado y reacomodo de todos los elementos inventariados, como vajilla y equipamiento electrónico, que serán entregados formalmente al futuro concesionario del hotel.

El cierre del hotel emblemático

El Gran Hotel Provincial cerró sus puertas el pasado 1 de junio tras cumplir 11 años de actividad ininterrumpida bajo la administración de la firma Hotelería y Gastronomía SRL, la cual decidió no solicitar la renovación de su concesión. El majestuoso edificio es propiedad del Estado sanjuanino y se sitúa en una ubicación inigualable sobre la Avenida Ignacio de la Roza. Durante su última etapa operativa, el establecimiento ofrecía servicios categorizados con tres estrellas, destacándose por sus salones de eventos, una cocina de alta capacidad y una piscina en el primer piso con una vista privilegiada de la ciudad.

A lo largo de la última década, el ex concesionario realizó cuantiosas inversiones en obras y remodelaciones que permitieron modernizar tanto el hall central como las habitaciones, incluyendo siete unidades ejecutivas y tres suites. A pesar de haber sido entregado en perfectas condiciones tras el cese de la explotación comercial, el Gobierno Provincial anunció la intención de remozarlo y realizar mejoras antes de volver a licitar su manejo. Aunque el llamado para la nueva concesión se ha hecho esperar más de lo previsto originalmente, las autoridades mantienen la promesa de avanzar en el proceso este año.

Temas
