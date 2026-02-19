Orrego recorrió la obra de los nuevos consultorios en el Hospital Rawson

Marcelo Orrego realizó una recorrida por el predio del Hospital Dr. Guillermo Rawson para supervisar personalmente los avances en la construcción del nuevo edificio destinado a consultorios externos.

Durante la visita, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, con quien analizó el desarrollo de las tareas que permitirán optimizar la atención ambulatoria de los sanjuaninos. También estuvo el ministro de Salud, Amilcar Dobladez y autoridades del hospital.

Los trabajos presentan un óptimo ritmo de ejecución, destacándose el uso de tecnologías constructivas modernas que aseguran eficiencia y durabilidad.

Se estima que esta valiosa infraestructura esté terminada finalizando el primer trimestre de 2027.

Este ambicioso proyecto de infraestructura sanitaria se está llevando adelante con fondos íntegramente provinciales, lo que garantiza la continuidad de las tareas.

Durante la recorrida, el director del Hospital, Juan Pablo Gempel dijo: “Es una obra muy necesaria de modernización y actualización que el hospital requería para mejorar la atención de nuestros pacientes. Es importante recordar que por estos consultorios pasan alrededor de 300.000 pacientes al año, y esta intervención nos permitirá ofrecerles, tanto a ellos como a los médicos que los atienden, espacios más adecuados.

Además de la modernización, se incorpora un área de simulación que será muy relevante a nivel nacional, ya que existen muy pocas en el país, y que resultará clave para las formaciones preprofesionales. A esto se suma una dinamoteca, una biblioteca y un nuevo salón de usos múltiples destinado a la actividad científica.

Un edificio de vanguardia

El proyecto consiste en la creación de una infraestructura civil de gran envergadura que se ubica en la manzana delimitada por la Avenida Rawson y las calles General Paz, Santa Fe y Estados Unidos.

La obra civil comprende la edificación de una superficie total de 6.445 metros cuadrados, la cual se organiza funcionalmente en tres bloques diferenciados que albergarán las áreas de Pediatría, Adultos y un sector de Confitería para los usuarios.

En cuanto a su aspecto constructivo, el edificio emplea una estructura metálica con cerramientos livianos y cubiertas de paneles térmicos para favorecer la climatización.

El diseño contempla terminaciones de alta calidad como revestimientos exteriores con tecnología Screenpanel y acabados tipo acero corten, mientras que en el interior se instalan paneles acústicos fonoabsorbentes en el Salón de Usos Múltiples y carpinterías de aluminio con vidrios de seguridad para resguardar la integridad de los pacientes y el personal.

Las instalaciones sanitarias, eléctricas y de seguridad se ejecutan bajo estrictas reglamentaciones para asegurar el funcionamiento óptimo de este nuevo polo de salud.