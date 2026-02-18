miércoles 18 de febrero 2026

Preocupante

A dos semanas del inicio de clases, uno de los colegios más costosos de San Juan cerró la secundaria

Este miércoles, a pocos días del comienzo del ciclo lectivo, desde la institución privada comunicaron a los padres que el colegio se quedaba sin Nivel Secundario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
SaveClip.App_544627152_18423418006100110_5870978557720422307_n

El Colegio Bilingüe Saint Louis dio una noticia que preocupó a muchos padres y madres que ahora deberán salir a buscar colegio nuevo: decidió cerrar el Nivel Secundario.

Fundado en 1999 se trata de una de las instituciones laicas, privadas y mixtas más costosas de San Juan, pero por falta de matriculados decidió cerrar ese nivel que tenía cursos de 1º a 6º año con orientación en Ciencias Naturales y funcionaba en la calle Pelagio Luna 312 Sur, en Santa Lucía. La cuota mensual rondaba alrededor de $200.000 lo que hizo muy difícil para muchas familias seguir costeándola.

La noticia fue comunicada a los padres de los alumnos este miércoles, a dos semanas del inicio del cliclo lectivo, lo que generó preocupación en muchos de ellos que deberán salir a buscar una nueva institución antes de marzo para que sus hijos no pierdan días de clases.

Según informaron las autoridades, la decisión se habría tomado porque había nada más que 18 matriculados para el secundario, un número que aparentemente no justifica seguir adelante con el nivel por la poca demanda.

Otra es la historia para el Nivel Inicial y Primario que continuarán con el dictado de clases normalmente.

Temas
