miércoles 18 de febrero 2026

Sanción

En San Juan: sancionan con una multa millonaria a una cadena de electrodomésticos por un termotanque defectuoso

La multa fue aplicada por la Dirección de Defensa al Consumidor y equivale a tres Canastas Básicas Totales Hogar 3 del INDEC. El monto será actualizado hasta su pago efectivo.

Redacción Tiempo de San Juan
image

La Dirección de Defensa al Consumidor aplicó una multa millonaria a la empresa Frávega por infracción a la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

Según la resolución firmada por la directora del organismo, Fabiana Carrizo, la firma deberá abonar una sanción de $3.829.947,72, equivalente a tres Canastas Básicas Totales Hogar 3 publicadas por el INDEC. El monto será actualizado hasta el momento de su efectivo pago.

En el texto oficial se detalla que la multa se impone por incumplimientos encuadrados en la normativa vigente y sus modificatorias, tras los considerandos expuestos en el expediente administrativo.

