Sin actividad en escuelas, la UNSJ, bancos y el transporte público: el mapa del paro general en San Juan

ADICUS: el gremio que nuclea a los docentes universitarios anunció su pliegue a la medida. “Cuando intenten que retrocedamos en décadas de derechos, respondemos organizados. La dignidad no se negocia. El trabajo no es un privilegio, es un derecho”.

UDAP, UDA y AMET: los sindicatos que reúnen a los docentes de San Juan también anunciaron su adhesión al paro nacional contra la reforma laboral.

SADOP: docentes de colegios privados de la provincia también manifestaron su convocatoria al paro general de la CGT.

La Bancaria: los trabajadores bancarios se sumaron al cese de actividad y lo anunciaron mediante un comunicado. En el mismo afirmaron que: “La ley que se pretende aprobar constituye un grave retroceso en materia de derechos laborales”. De esta manera, los bancos de la provincia permanecerán cerrados durante la jornada.

UTA: los colectiveros confirmaron durante la tarde del miércoles que se plegarán al paro, al considerar a la reforma laboral como un “cercenamiento de derechos laborales”. Por lo tanto, este jueves no habrá servicio de transporte público de colectivos.

APUNSJ: los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de San Juan también ratificaron su decisión de sumarse al paro nacional de la CGT. “Por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario”, señalaron en un comunicado.

UOM San Juan: los obreros metalúrgicos confirmaron que harán paro este jueves 19 de febrero para sumarse a la acción propuesta por la CGT. “Diputados nacionales, el pueblo trabajador les dice que no voten a favor de esta reforma, que tanto daño va a causar a la clase obrera; no sean cómplices”, expresaron.

ATSA y Sindicato Médico: los trabajadores de la salud confirmaron su adhesión al paro general de la CGT sin asistencia a los lugares de trabajo. Esto quiere decir que habrá guardias mínimas solamente en los hospitales públicos.

UPCN San Juan: el gremio informó mediante un comunicado que hará paro este jueves 19 de febrero y señaló que “la medida se adopta en defensa de los derechos laborales y ante cualquier modificación que pueda afectar la estabilidad”.

SUOEM: los trabajadores municipales dieron a conocer que acordaron sumarse al paro de la CGT contra la reforma laboral. Desde la entidad afirmaron que “el sindicato adhiere al paro de mañana, respetando la libertad de trabajo de sus socios”.

Luz y Fuerza: el gremio de los trabajadores vinculados a la energía también hará paro durante la jornada del 19 de febrero. “Desde la hora cero, paro general. Rechazamos la reforma laboral”, indicaron.