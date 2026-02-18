Sin actividad en escuelas, la UNSJ, bancos y el transporte público: el mapa del paro general en San Juan

La CGT confirmó que este jueves 19 de febrero hará un paro general en rechazo de la reforma laboral y, ante esta medida, numerosos gremios sanjuaninos han informado su adhesión al cese de actividades, que tendrá lugar mientras se discute el proyecto que modificará las reglas del trabajo argentino.
Cabe destacar que durante la jornada del jueves no funcionará el servicio de transporte público ni los bancos, y no habrá actividad en las escuelas públicas, la Universidad Nacional de San Juan y los centros de salud y hospitales públicos de la provincia, que solo trabajarán con guardias mínimas. A continuación, las asociaciones sindicales que se han sumado a la medida de fuerza: