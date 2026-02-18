Stellantis frenó la producción en Argentina hasta marzo

Stellantis decidió una suspensión operativa en su planta de El Palomar durante dos períodos en febrero , afectando la producción de vehículos Peugeot y Citroën en la provincia de Buenos Aires. Esta medida responde a una adecuación estacional de la dinámica productiva y busca asegurar el aprovisionamiento de insumos para cuando las actividades se retomen el 2 de marzo , de acuerdo con la compañía.

La situación se generó a causa de un mercado automotor volatil con tendencia a una retracción , ya que no por un lado no se alcanzó la meta de 650.000 unidades para 2025 (fueron 612.000 en total con vehículos pesados incluidos), y tampoco pudo llegar a los esperados 70.000 vehículos 0 km en enero , cuando los registros marcaron que se vendieron 65.080 unidades.

Sin embargo, tras haber cerrado la planta de Palomar durante todo el mes de diciembre por los mismos motivos, y siendo que normalmente ese receso es de 15 días como fue de hecho en la fábrica de Stellantis en Ferreyra, Córdoba, esta nueva interrupción de la producción tiene directa relación con un mercado que, a ciegas, ya vislumbra una caída mayor aún en febrero.

Desde el jueves 5 no hay registros oficiales de operaciones en el Sistema de Información Online del Mercado Automotor (SIOMAA), que se nutre con los datos que provee la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA). Si bien no hay una expliación oficial del organismo, tanto fabricantes como concesionarios reciben como respuesta una caída del sistema.

Utilizando métodos anteriores, que recurren a una recorrida por la propia de red de concesionarios oficiales y las dependencias del Registro Automotor de cada ciudad, el sector estima que la caída de ventas de febrero podría estar entre el 20 y el 25% interanual, ya que quedan sólo 8 días hábiles y los patentamientos proyectados señalan un número cercano a las 35.000 operaciones con una referencia de 2025 de 44.000 patentamientos.

En el caso de Stellantis, y de Peugeot en particular, a esta situación se suma la baja de las exportaciones a Brasil, que en 2025 que fue del 38% para el Peugeot 208 y del 44% en el Peugeot 2008, lo que los obligó a generar un cambio de ritmo de producción en la fábrica de Caseros, para adecuar el stock de unidades a la demanda.

Durante el tiempo de inactividad, la empresa ejecutará tareas de mantenimiento y una readecuación operativa en las instalaciones, con el fin de “agilizar las gestiones necesarias para asegurar la llegada de insumos”, según detallaron desde Stellantis. La fabricación se concentra en los modelos Peugeot 208, 2008, Partner y Citroën Berlingo.

Tanto el Peugeot 208 como el 2008 tuvieron caída de ventas en Brasil, el principal mercado de exportación, pero aunque los números en Argentina son altos, el ritmo de producción debe adecuarse a la nueva demanda

El cese de actividades acontecerá en dos fases: primero del 18 al 20 de febrero y luego del 23 al 27 de febrero. Para los días de suspensión, los empleados bajo convenio colectivo recibirán una compensación equivalente al 70% de sus haberes habituales, conforme al acuerdo con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), firmado el 3 de febrero.

Desde Stellantis remarcaron que la decisión “no implica modificaciones en la estructura ni en los planes futuros de la compañía” y recalcaron la voluntad de mantener la estabilidad de sus operaciones en Argentina.

La empresa también explicó el esquema de trabajo y remuneración de los operarios en estos 8 días de inactividad en la fábrica de Palomar.

“Durante esos días el personal bajo convenio recibirá el equivalente al 70% de sus haberes habituales, en el marco del acuerdo colectivo vigente rubricado con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) el pasado 3 de febrero”, explicaron en una comunicación oficial distribuida a los medios este miércoles por la tarde.