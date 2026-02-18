El proyecto de reforma laboral del peronismo: Jornada más corta, participación en ganancias, licencias ampliadas y aguinaldo para monotributistas

En un concurrido y tenso debate en comisión, donde La Libertad Avanza y fuerzas aliadas se alzaron con el despacho de mayoría, Unión por la Patria presentó su dictamen propio con una propuesta de “contrarreforma” laboral en un sentido abiertamente opuesto al del oficialismo.

La iniciativa opositora, que surgió de la síntesis de proyectos presentados por varios diputados del peronismo, propone “revertir desregulaciones recientes y ampliar derechos laborales, adaptándolos a nuevas tecnologías”.

Jornada máxima

Se reduce a 7 horas diarias o 42 semanales. La jornada nocturna no podrá exceder las 6 horas. Actualmente se permite hasta 48 horas semanales y ocho diarias.

La reducción de jornada entrará en vigencia progresivamente (25% cada año durante 4 años) sin reducción salarial.

Participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas

Se distribuye entre el personal eel 10% de las ganancias netas anuales. Fórmula de Reparto: 50% por días trabajados, 30% proporcional al salario y 20% por antigüedad. Quedan exceptuadas empresas nuevas (primeros 2 años) y cooperativas.

Licencias parentales y de cuidado

Licencias por nacimiento: prohíbe el trabajo a personas gestantes por 126 días (45 anteriores y 81 posteriores) y a personas no gestantes por 45 días corridos posteriores al nacimiento. Actualmente, se otorgan 90 días a gestantes, y apenas dos días a no gestantes.

Licencias por adopción: 126 días.

Nuevas Licencias Especiales: incorpora licencias por Técnicas de Reproducción Asistida, violencia de género (15 días), adaptación escolar, y controles preventivos de cáncer.

Aguinaldo para monotributistas

Se crea el Ingreso Anual Complementario pagadero en junio y diciembre para categorías A, B, C y sociales. Se calcula sumando el total facturado del semestre dividido doce.

Salario Social Complementario

Para trabajadores informales, equivalente al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil

Desconexión Digital

Se garantiza el derecho a la desconexión fuera del horario laboral, impidiendo sanciones por no responder.

Indemnizaciones

Pago en un solo acto: Prohíbe el pago fraccionado de indemnizaciones.

El Banco Nación otorgará créditos a PyMEs (hasta 18 cuotas) para cancelar la deuda completa al trabajador en un solo pago, subrogándose el banco en los derechos de cobro.

Plataformas digitales

Presunción de Laboralidad: se presume contrato de trabajo para repartidores y mensajeros de aplicaciones.

Derechos y Transparencia: se garantiza ART, provisión de elementos de seguridad, compensación de gastos (datos y combustible) y vacaciones proporcionales a la antigüedad. Transparencia en el funcionamiento del algoritmo y prohibición de bloqueos arbitrarios sin derecho a descargo.

Piso Salarial

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) no podrá ser inferior a la Canasta Básica Total para un hogar de 4 integrantes del Gran Buenos Aires.

Homologación Tácita

Si a los 30 días de presentado un Convenio Colectivo no hay observación fundada del Ministerio, se considera homologado tácitamente.

Empleo Joven

Crea subsidios para empleadores que contraten jóvenes de entre 18 y 24 años, contabilizándose como parte del salario.

Permite a los empleadores detracciones de la base imponible salarial por empleado, si el 25% de la nómina son jóvenes.

Fiscalización y Salud Ocupacional

Alta Automática: permite a la inspección del trabajo dar de alta de oficio ante ARCA a trabajadores no registrados detectados.

Comités Mixtos: obliga a crear Comités Mixtos de Salud y Seguridad paritarios en establecimientos con 50 o más empleados.

Inteligencia Artificial en el Trabajo

Límites al Algoritmo: prohíbe decisiones exclusivamente automatizadas (sin intervención humana) sobre contrataciones, asignación de tareas, sanciones o despidos.

Reputación Digital: Prohíbe crear sistemas de “reputación laboral digital” que afecten futuros empleos.