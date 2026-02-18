El oficialismo consiguió las firmas al dictamen de Reforma Laboral, y se sesiona el jueves en Diputados

En un clima tenso, las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, reunidas en plenario, pasaron a la firma la Ley de Modernización Laboral. Gabriel Bornoroni, jefe de bancada oficialista, tomó la palabra a los pocos minutos y confirmó la eliminación del artículo 44 que modificaba al régimen de licencias por enfermedad, por lo que el texto deberá pasar por el Senado antes de ser sancionado.

El dictamen de mayoría alcanzó 44 firmas que salieron de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, Innovación Federal, Producción y Trabajo e Independencia. También acompañaron los vocales del Pro, el MID y el rionegrino Sergio Capozzi de Provincias Unidas, pero en disidencia debido a su intención de incorporar la posibilidad de pagar salarios a través de billeteras virtuales.

Por su parte, hubo otros dictámenes alternativos: Unión por la Patria presentó uno con 29 firmas; hubo otro de Nicolás Massot de Encuentro Federal; y uno más de Mónica Frade de la Coalición Cívica. Por el rechazo, el Frente de Izquierda elevó un despacho con firma de Néstor Pitrola, vocal de la Comisión de Legislación del Trabajo.

El encuentro se llevó a cabo en la Sala 2 del Anexo C de la Cámara de Diputados en presencia de una veintena de invitados, la mayoría de la oposición. Los integrantes del Frente de Izquierda llevaron carteles en defensa de Fate, empresa de neumáticos que anunció el despido de 920 trabajadores este miércoles, y los referentes de la CGT, quienes confirmaron el paro general de este jueves, día que la iniciativa irá al recinto de la Cámara baja.

Mientras se llevaba a cabo el debate de la Reforma Laboral, el oficialismo avalado con la rúbrica de los bloques aliados pidió la sesión extraordinaria para este jueves 19 de febrero desde las 14. Lógicamente, la petición fue oficializada por Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, a los pocos minutos.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, repitió la postura que tuvo el espacio cuando se pasó a la firma el dictamen en el Senado el pasado 18 de diciembre: primero afirmó que “es una desprolijidad lo que están consumando”, añadió que “no hubo decisión política de búsqueda de consenso” y cargó que “trataron de evitar que este tema tenga la discusión pública que tiene que tener”.