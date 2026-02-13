sábado 14 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Declaración

Legisladores libertarios repudiaron a Kicillof por una comparación realizada con la reforma laboral

El escrito repudiando al gobernador Axel Kicillof fue ingresado al mismo tiempo en ambas cámaras de la Legislatura bonaerense.

Por Agencia NA
image

Los bloques de La Libertad Avanza de senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires presentaron hoy un proyecto de declaración para repudiar las expresiones del gobernador Axel Kicillof, sobre la reforma laboral, al considerar que sus dichos “generan desinformación, incertidumbre y confusión en la población”.

Lee además
en un hipotetico mano a mano presidencial, ¿quien ganaria entre milei y kicillof en el conurbano?
Encuesta

En un hipotético mano a mano presidencial, ¿quién ganaría entre Milei y Kicillof en el Conurbano?
axel kicillof se sumo a la marcha contra la reforma laboral
Congreso

Axel Kicillof se sumó a la marcha contra la reforma laboral

Kicillof había dicho que se trata de un “proyecto de Martínez de Hoz durante la dictadura”.

“Buscamos declarar el repudio ante los dichos de un gobernador que lo único que hace es provocar miedo y confusión en los habitantes, haciendo uso de la investidura gubernamental para denostar una gestión de gobierno que llegó con el objetivo desentramar todas las operaciones del Estado que vician el verdadero camino del trabajo, la libertad y las reglas claras, un camino que es sinónimo de crecimiento y prosperidad”, expresaron los legisladores en el proyecto de declaración.

El escrito fue ingresado al mismo tiempo en ambas cámaras de la Legislatura bonaerense.

“Las palabras del gobernador se condensan en un mensaje de descalificación, carente de la posibilidad de una discusión seria y profunda como lo requiere la revisión de la legislación laboral vigente y los regímenes y convenios de trabajo”, explicaron los legisladores de LLA bonaerenses.

Al respecto, reivindicaron la iniciativa del presidente Javier Milei y sostuvieron que “la propuesta por parte del Gobierno nacional permitió la apertura de un abanico de discusiones en torno al mercado laboral, dejando en evidencia la urgencia de rever los marcos regulatorios actuales y de simplificar los procedimientos implementados bajo el precepto de una imperante responsabilidad institucional”.

Los legisladores también señalaron que los dichos de Kicillof demuestran “una conducta que profundiza la confrontación política y desalienta la posibilidad de un debate serio, demostrando que el oficialismo provincial se encuentra en una constante campaña electoral, sin implementar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los bonaerenses”.

Temas
Seguí leyendo

Fuerte frase de Salvador Baratta, exjefe de la policía de Buenos Aires: "El 70% de los menores terminan muertos"

Un venezolano reveló la frase argentina que lo conquistó y estalló TikTok

Las garrafas de plástico no están en San Juan y no llegarán por mucho tiempo

La inflación en CABA saltó al 3,1% en enero y alcanzó su nivel más alto en 10 meses

Una sanjuanina cantó en plena calle Corrientes y fue sensación

Confirmaron que se suicidó un ex funcionario bonaerense investigado por abuso

"No quiere volver a manejar": la policía que atropelló a un delincuente en Buenos Aires amplió su declaración

Dejó a su nieto encerrado en la camioneta para ir de compras en un shopping: el bebé fue rescatado por la policía

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
mas reclamos de las policias provinciales pidiendo mejores salarios
Tensión

Más reclamos de las policías provinciales pidiendo mejores salarios

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Reincidente y violento: el joven adinerado sanjuanino salió de la cárcel y volvió a caer por golpear y amenazar de muerte a su hermano
Santa Lucía

Reincidente y violento: el joven adinerado sanjuanino salió de la cárcel y volvió a caer por golpear y amenazar de muerte a su hermano

Ángel Paulo Neira y Flavia Vargas
Tentativa de homicidio

Atacó a balazos a su vecino y no lo mató de milagro en Capital: extendieron su estadía en el penal

Fue acusada y era inocente: sobreseen a la enfermera denunciada por truchar certificados médicos
Estuvo presa

Fue acusada y era inocente: sobreseen a la enfermera denunciada por truchar certificados médicos

El truco para seguir usando Magis TV y Xuper TV en Argentina
¿Lo sabías?

El truco para seguir usando Magis TV y Xuper TV en Argentina

Murió un hombre que trabajaba en la Costanera: fue identificado
En Chimbas

Murió un hombre que trabajaba en la Costanera: fue identificado

Te Puede Interesar

Empleados VIP en un Registro y contratados sin concurso, los ingresos que generan polémica en Tribunales
Poder Judicial

Empleados VIP en un Registro y contratados sin concurso, los ingresos que generan polémica en Tribunales

Por Redacción Tiempo de San Juan
El declive del valor de la moneda norteamericana repercute en la economía local.
Análisis

¿Por qué baja el dólar? Especialistas sanjuaninos revelan sus causas e impacto en la economía local

Encuentro frustrado de therians en Albardón: qué opinan los sanjuaninos sobre la nueva moda
Falsa convocatoria

Encuentro frustrado de therians en Albardón: qué opinan los sanjuaninos sobre la nueva moda

Una pasión a prueba de lluvia: bajo un gran marco de público, el Safari puso primera con su tradicional largada simbólica
Valle Fértil

Una pasión a prueba de lluvia: bajo un gran marco de público, el Safari puso primera con su tradicional largada simbólica

Imagen ilustrativa
Extraño ataque

Se llevaron dinero y dos armas de fuego de una casa de Chimbas sin ejercer violencia