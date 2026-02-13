Legisladores libertarios repudiaron a Kicillof por una comparación realizada con la reforma laboral

Los bloques de La Libertad Avanza de senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires presentaron hoy un proyecto de declaración para repudiar las expresiones del gobernador Axel Kicillof, sobre la reforma laboral, al considerar que sus dichos “generan desinformación, incertidumbre y confusión en la población”.

Kicillof había dicho que se trata de un “proyecto de Martínez de Hoz durante la dictadura”.

“Buscamos declarar el repudio ante los dichos de un gobernador que lo único que hace es provocar miedo y confusión en los habitantes, haciendo uso de la investidura gubernamental para denostar una gestión de gobierno que llegó con el objetivo desentramar todas las operaciones del Estado que vician el verdadero camino del trabajo, la libertad y las reglas claras, un camino que es sinónimo de crecimiento y prosperidad”, expresaron los legisladores en el proyecto de declaración.

El escrito fue ingresado al mismo tiempo en ambas cámaras de la Legislatura bonaerense.

“Las palabras del gobernador se condensan en un mensaje de descalificación, carente de la posibilidad de una discusión seria y profunda como lo requiere la revisión de la legislación laboral vigente y los regímenes y convenios de trabajo”, explicaron los legisladores de LLA bonaerenses.

Al respecto, reivindicaron la iniciativa del presidente Javier Milei y sostuvieron que “la propuesta por parte del Gobierno nacional permitió la apertura de un abanico de discusiones en torno al mercado laboral, dejando en evidencia la urgencia de rever los marcos regulatorios actuales y de simplificar los procedimientos implementados bajo el precepto de una imperante responsabilidad institucional”.

Los legisladores también señalaron que los dichos de Kicillof demuestran “una conducta que profundiza la confrontación política y desalienta la posibilidad de un debate serio, demostrando que el oficialismo provincial se encuentra en una constante campaña electoral, sin implementar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los bonaerenses”.