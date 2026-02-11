miércoles 11 de febrero 2026

Congreso

Axel Kicillof se sumó a la marcha contra la reforma laboral

El gobernador bonaerense Axel Kicillof apuntó que "si se ponen en juego las indemnizaciones, las horas extras y las vacaciones, no va a mejorar la situación de ningún trabajador”.

Por Agencia NA
image

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participó este miércoles de la marcha en las inmediaciones del Congreso en rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y que se trataba en el recinto del Senado.

“Estamos rodeados de una multitud que está haciendo lo que hay que hacer: manifestarse para expresar que están en juego los derechos de los trabajadores”, expresó Kicillof.

Durante la movilización, el gobernador bonaerense estuvo acompañado por integrantes del Gabinete provincial, intendentes y militantes del Movimiento Derecho al Futuro.

Es mentira que esta sea una ley que ayude a los trabajadores informales y a los que están en peores condiciones. Es el mismo proyecto de Martínez de Hoz", lanzó el ex ministro de Economía.

Para Kicillof, "si se ponen en juego las indemnizaciones, las horas extras y las vacaciones, es decir, todo lo que se fue construyendo a lo largo del tiempo, no va a mejorar la situación de ningún trabajador”.

"Quienes promueven esta ley nos dicen que el problema de nuestro país es que es muy caro despedir trabajadores. Deberían explicárselo a los 296 mil despedidos en los últimos dos años por responsabilidad de Javier Milei", sostuvo el gobernador.

Según el mandatario bonaerense, "los despidos, las suspensiones, la pérdida de empleo y del salario no están vinculados a las leyes laborales, sino a la política económica del Gobierno nacional".

“La evidencia y la experiencia, tanto internacional como la de nuestro país, demuestran que la legislación laboral no crea ni destruye empleo. De hecho, en el momento que más empleo se creó en la Argentina después de la crisis de 2001, con los gobiernos de Néstor y Cristina, el ciclo empezó con doble indemnización y ningún empleador tuvo miedo de contratar”, recordó.

Kicillof advirtió que “hay mucho engaño” en la discusión sobre la reforma laboral: “Han dicho que si se aprueba la ley los trabajadores podrán hablar con sus patrones y ser libres de tomarse vacaciones cuando más lo deseen”.

Son unos estafadores: en una relación asimétrica, el que va a decidir es el empleador, que es el que tiene más fuerza. Vienen a desordenar la vida de muchas familias: los padres van a tener que estar laburando mientras sus hijos estén de vacaciones”, vaticinó.

