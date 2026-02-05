jueves 5 de febrero 2026

Acuerdo

Kicillof aceptaría la propuesta de Máximo Kirchner, y presidiría el PJ bonaerense

Los sectores del PJ bonaerense parecen desescalar la interna entre el kicillofismo y el kirchnerismo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En medio de la guerra fría entre La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, le habría dado el sí a la propuesta de Máximo Kirchner de sucederlo como titular del PJ bonaerense, a tres días de la fecha límite para la presentación de las listas.

“Todo se encamina para que Axel Kicillof sea el nuevo titular del PJ bonaerense”, señalaron altas fuentes del axelismo.

Si bien la pretensión original del gobernador era que su vice, Verónica Magario, encabezara una lista de unidad para el recambio de autoridades, que se efectivizará el próximo 15 de marzo, finalmente habría aceptado ser él mismo quien reemplace a Kirchner en el partido.

En definitiva, consideran en el entorno de Kicillof, se cumplirá de todos modos la condición que habían puesto en la negociación con el kirchnerismo: que la conducción partidaria “acompañe los lineamientos de la gestión, tal como ocurre en todas las provincias con gobiernos peronistas”.

Esto es lo que pidió el MDF en el contexto de las conversaciones por la presidencia del partido”, agregaron las fuentes consultadas del axelismo.

La misma fuente del kicillofismo sigue aclarando de todos modos que “la candidata del sector” sigue siendo Magario y que “Axel solo analizará ser titular del PJ bonaerense si hay un amplio consenso de que sea él”.

Desde La Cámpora indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que “lo mejor es que el presidente del PJ sea Axel para terminar con la interna y para darle un cierre definitivo a esta cuestión de que el sector pide que sea alguien de MDF”.

“La discusión va a llegar a buen puerto”, afirmaron cerca de Máximo Kirchner.

Cómo viene

De esa última comunicación solo cabe interpretar que Kicillof ya habría asimilado la propuesta para presidir el PJ bonaerense y ahora espera que se expanda el "operativo clamor" para formalizar la aceptación del ofrecimiento.

Entre el numeroso grupo de intendentes que sostienen al gobernador, algunos ya venían pidiéndole que se hiciera cargo personalmente del PJ bonaerense, mientras que otros le aconsejaron que insista con la nominación de Magario.

Resuelta esa cuestión, ahora la discusión se centrará en la proporción de lugares que le tocará a cada espacio en la conformación del consejo partidario y quién conducirá el Congreso del PJ bonaerense.

Mientras que La Cámpora exige el 50% de la cuota de representación en el consejo, desde el MDF consideran que el peso relativo que tiene el gobernador en la provincia debe tener como correlato una mayor proporción en la estructura partidaria.

También es importante la disputa por la presidencia del congreso partidario (actualmente en manos del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza), un organismo crucial que en la confección de la estrategia de alianzas del partido en cada una de las elecciones.

En las elecciones del 15 de marzo se elegirán además del nuevo titular del PJ, dos vicepresidentes y consejeros por cada una de las ocho secciones electorales y las tres ramas del peronismo: juventud, femenina y sindical

