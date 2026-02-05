jueves 5 de febrero 2026

Judiciales

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo

El siniestro fue cerca de las 11 de la mañana de este jueves. La víctima, de 79 años, llegó con vida al hospital, pero a los minutos falleció.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-02-05 at 13.19.13

Cerca de las 11 de la mañana de este jueves una mujer fue atropellada por un motociclista en el interior de Villa Hipódromo en Rawson. La víctima Rosa María Torres (79) fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson y a pesar de los trabajos de los profesionales, la señora perdió la vida a los minutos, expresaron fuentes judiciales.

Vecinos del barrio dijeron que la víctima era muy conocida y querida en Villa Hipódromo. Todos acudían a ella, ya que siempre estaba a disposición para curar el empacho.

Sobre el siniestro se sabe que ocurrió cerca de las 11 horas. Aparentemente Rosa María Torres intentó cruzar Avenida Paula Albarracín de Sarmiento, entre Nazca y Lima y fue atropellada por una moto marca Yamaha (foto).

La señora fue trasladada de urgencia al hospital y a los minutos falleció, confirmaron fuentes policiales a este diario.

El caso recayó en manos de la UFI Delitos Especiales N°5 a cargo del fiscal Sebastián Gómez. El cuerpo de Torres fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente.

