Declaraciones

Cómo viene la inflación en San Juan este mes: en 3 claves, la mirada local sobre la polémica en el INDEC

Qué inflación se espera en la provincia y cómo se seguirán midiendo los precios tras lo que pasó en el INDEC.

Por Elizabeth Pérez
inflacion supermercados san juan indec

Luego de la reciente salida de Marco Lavagna de la titularidad del INDEC motivada por la decisión del gobierno nacional de suspender la nueva fórmula para medir la inflación, el economista sanjuanino Eduardo Coria Lahoz anticipó el número en el que rondará el índice este mes en San Juan y dio su mirada sobre lo que pasa.

Según la consultora privada Fundeg, los mayores aumentos en San Juan se concentraron en alimentos clave de la canasta básica, especialmente carnes y frutas, que tienen un fuerte impacto en el gasto mensual de las familias.
Es que como no habrá cambios en la fórmula, todo se seguirá midiendo como antes. El ministro de Economía Luis Caputo adelantó este jueves que la inflación de enero en el país será similar a la de diciembre de 2025, que estuvo en el orden del 2,8%. Coria Lahoz anticipó que en San Juan rondará el 2,5%.

Si es así, la inflación en San Juan será menor a la nacional, distinto a lo que pasó el mes pasado cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, publicado en enero, dio 3% en San Juan y 2,8% en Nación. En todo el 2025 la inflación acumulada de San Juan fue del 32,9% frente al 31,5% nacional.

Esta diferencia de casi un punto y medio confirma la percepción de los sanjuaninos de que el costo de vida local escala a un ritmo superior al promedio nacional. Si la semana que viene baja, será un alivio para el bolsillo de los sanjuaninos.

La suspensión del índice en 3 claves

1-Se mide el 2025 con ojos del 2003

Coria Lahoz explicó que la principal crítica es que la estructura de precios que se utiliza hoy en Argentina para calcular la inflación es del año 2003 y no refleja los cambios en el consumo producidos en dos décadas. “En 2003 los celulares tenían un peso relativo casi nulo, mientras que hoy son esenciales, cada integrante de la familia tiene un celular, o dos”, explicó.

El proyecto del extitular del INDEC, Lavagna, que fue frenado; buscaba implementar una estructura basada en el consumo del año 2018, un trabajo técnico que llevó años de relevamiento nacional.

2-De los alimentos a los servicios

Hace 20 años, ítems como los teléfonos celulares tenían un peso nulo en el presupuesto, mientras que hoy son esenciales. La nueva canasta otorga un rol protagónico a los servicios. Coria Lahoz detalla que, en la estructura que se pretendía aplicar, los servicios representan el 70% del gasto, mientras que bienes y alimentos solo el 30%. "En comida gastas el 30% y en remis, en celular, en Netflix, en qué sé yo, gastas el otro 70" ejemplificó el economista para ilustrar por qué la medición vieja ya no es representativa.

3-El factor político: ¿Por qué se frenó el nuevo índice?

Aunque el cambio era un pedido técnico del FMI para que la inflación fuera "real" y representativa, su implementación se suspendió una semana antes de la fecha prevista, el 10 de febrero. La razón, según el análisis de Coria Lahoz, es el impacto que tendría en las cifras mensuales ante el aumento de tarifas: "El gobierno viene subiendo las tarifas de servicios por encima de la inflación, si cambiaba el índice por uno de mayor peso de servicios, seguramente iba a ser más alto". En otras palabras, esto habría generado un costo político en un contexto de recomposición de tarifas y subsidios.

Continuidad en San Juan

Pese a las controversias nacionales, la medición en San Juan que realiza Fundeg mantendrá su metodología actual para garantizar la coherencia de su serie histórica, que ya lleva 18 años. Coria Lahoz aclaró que solo modificará su sistema cuando el INDEC lo haga formalmente a nivel país: "Cuando cambie la estructura ahí vamos a cambiar nosotros". El especialista enfatizó que, para que una estadística sea seria, debe mantenerse en el tiempo y no modificarse por conveniencia política.

