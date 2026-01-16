En San Juan, el carrito pesa más: alimentos e inflación superaron la media nacional, según una consultora privada

Según la consultora privada Fundeg, los mayores aumentos en San Juan se concentraron en alimentos clave de la canasta básica, especialmente carnes y frutas, que tienen un fuerte impacto en el gasto mensual de las familias.

Mientras a nivel país el Gobierno celebró una desaceleración histórica de la inflación, en San Juan el bolsillo sintió otra cosa. Según un informe de la consultora privada Fundeg, la provincia cerró el 2025 con precios que subieron más rápido que el promedio nacional, tanto en alimentos como en el costo de vida en general.

Los números muestran un contraste claro. De acuerdo con el Indec, la inflación nacional acumulada del año fue del 31,5%, la más baja de los últimos ocho años. Sin embargo, la medición privada para San Juan ubicó la suba de precios en 32,9%, casi un punto y medio por encima del registro nacional. La diferencia se nota, sobre todo, cuando se mira lo que pasa en el supermercado y el almacén.

image

La comida, el golpe más fuerte

El mayor desfasaje se dio en el rubro Alimentos y Bebidas, el que más impacto tiene en la vida cotidiana. Mientras en diciembre el Indec midió una suba nacional del 3,1%, en San Juan la Fundación para el Desarrollo Global, determinó que la Canasta Básica Alimentaria trepó un 4,1%, un punto porcentual más.

En plata concreta, Fundeg estimó que un adulto promedio en la provincia necesitó $198.531 para cubrir sus necesidades alimentarias en diciembre. En noviembre, ese monto era de $190.672. Es decir, en solo un mes, comer se volvió sensiblemente más caro.

Si se amplía la mirada al conjunto de gastos del hogar, la situación no cambia demasiado. La Canasta Básica Total para una familia en San Juan -que además de alimentos incluye servicios y otros consumos esenciales- se ubicó en $1.190.252, con un aumento mensual del 3%. También en este caso, la suba fue superior al 2,8% que marcó el IPC nacional.

Qué fue lo que más subió en San Juan

image

El informe de la consultora privada muestra que los aumentos estuvieron empujados por productos muy presentes en la mesa de los sanjuaninos. En diciembre, los mayores incrementos se dieron en:

Menudencias: 10,1%

Frutas: 9,2%

Carnes y galletitas dulces: 7,2%

El dato no es menor si se tiene en cuenta que la carne explica cerca del 44% del valor total de la canasta alimentaria en la provincia. Es decir, cualquier suba en este rubro impacta de lleno en el presupuesto familiar.

Hubo, de todos modos, algunos alivios puntuales. Productos como el queso registraron una baja del 14,1%, mientras que la yerba disminuyó un 10,9%. Aun así, no alcanzaron para compensar las subas del resto de los alimentos básicos.

Un fenómeno que se repite en Cuyo

San Juan no fue un caso aislado. Según datos del Indec, la región de Cuyo también cerró el año por encima de la media nacional, con una inflación acumulada del 31,7%. A nivel regional, los mayores aumentos interanuales se concentraron en carne y derivados (54,9%) y frutas (47,6%).

El panorama deja una conclusión clara: aunque la inflación bajó en términos generales, en San Juan el costo de vida sigue siendo más alto que en el promedio del país. Y esa diferencia se siente, principalmente, cada vez que el consumidor llena el carrito del supermercado.