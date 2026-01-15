Golpe al "oro verde" de San Juan: el granizo impactó al pistacho, el cultivo estrella

Tormenta en Carpintería. El granizo del 12 de enero afectó fincas de pistacho en una zona clave de producción y provocó pérdidas de hasta el 30% en algunos establecimientos.

Lo que para muchos sanjuaninos fue solo un nubarrón negro hacia el sur y unas pocas gotas de lluvia que pasaron desapercibidas el lunes pasado al atardecer, se convirtió en una mala noticia para las plantaciones de pistacho en Carpintería y dejó pérdidas importantes en plena etapa previa a la cosecha.

San Juan, principal productora de pistacho del país, volvió a quedar expuesta a los vaivenes del clima. Una fuerte tormenta de granizo registrada el 12 de enero golpeó con dureza la zona de Carpintería y provocó daños significativos en uno de los cultivos con mayor proyección de la provincia. La noticia se conoció recién ahora.

El fenómeno impactó en fincas que llevan años de inversión y planificación, en un cultivo que requiere tiempo para alcanzar su pleno rendimiento. Entre los productores afectados se encuentra Marcelo Ighani, referente histórico del sector, quien detalló el alcance del daño sufrido en su establecimiento.

Pérdidas en plena etapa clave

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Granizo y alarma en el pistacho sanjuanino Una fuerte tormenta de granizo golpeó la zona de Carpintería el pasado 12 de enero y provocó fuertes daños en plantaciones de pistacho, uno de los cultivos estrella de San Juan. Marcelo Ighani, productor y referente del sector, estimó pérdidas de “un 30% por lo menos” en su finca y advirtió que no es un hecho aislado: el año pasado, otra tormenta la misma zona perdió el 70% de los cultivos. El productor alertó sobre un cambio climático evidente en la provincia, cuestionó la prohibición de los cañones rompetormentas,, y pidió mayor trabajo conjunto entre productores, técnicos e INTA para proteger y desarrollar el sector. La nota completa en @tiempodesanjuan #granizo #pistacho #sanjuan" View this post on Instagram

Según explicó el productor, la tormenta le dejó pérdidas del 30% “por lo menos” de su producción actual. El dato cobra mayor gravedad porque no se trata de un hecho aislado: el año pasado, la misma finca sufrió un daño mucho mayor -del 70%- tras otro evento climático similar.

La reiteración de estos episodios encendió la preocupación en el sector, especialmente cuando el cultivo se encuentra en una fase sensible previa al inicio de la cosecha el mes próximo.

Con la experiencia que le dan décadas en el campo, Ighani advirtió sobre un cambio en el comportamiento del clima. “Hace 30 años que no nos caía granizo, ahora nos ha caído dos años seguidos. Hasta fines de febrero que empieza la cosecha, esperemos que no tengamos mala suerte, pero hay un cambio de clima hace rato en Argentina y en San Juan”, señaló.

La polémica por la defensa antigranizo

Además del daño directo, el productor manifestó su malestar por la falta de herramientas para proteger los cultivos. Al referirse a la imposibilidad de implementar sistemas activos de defensa contra el granizo —como los cañones rompetormentas— fue contundente: “Yo sinceramente quiero poner bombas, pero han sacado una ley que no podemos hacerlo. Siempre tenemos alguien que pone piedra en el camino”, lamentó el productor.

La referencia apunta a la normativa sancionada el año pasado, que prohíbe el uso de estos dispositivos en la provincia. Para los productores, la medida limita la capacidad de respuesta frente a tormentas cada vez más frecuentes y severas en los cultivos.

Más allá de la coyuntura, Ighani insistió en la necesidad de implementar una estrategia común para el desarrollo del sector. “Yo estoy planteando que tanto los empresarios, los ingenieros y el INTA, que trabajemos juntos para lograr las cosas que queremos hacer en San Juan, no que trabajemos cada uno individualmente, eso nos va a atrasar y no vamos a estar unidos para lograr cosas interesantes”, expresó.

El golpe del granizo llega en un momento particular para el pistacho sanjuanino. Mientras el contexto internacional abre oportunidades comerciales por la caída de la producción iraní, a nivel local los productores enfrentan riesgos climáticos crecientes.

Cultivo estrella en San Juan

Hoy San Juan concentra más del 60% de la producción nacional de pistacho, con unas 6.000 hectáreas cultivadas y un fuerte potencial de expansión. Sin embargo, episodios como el ocurrido en Carpintería vuelven a poner en agenda la necesidad de reforzar las políticas de prevención y acompañamiento para resguardar uno de los cultivos estratégicos de la provincia.

Por estas horas, los productores afectados avanzan con las denuncias ante el Ministerio de Producción, con cautela sobre el alcance de la asistencia.

Embed - Miguel Moreno Mas on Instagram: "La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, a través de la Dirección de Contingencias y Registro de Productores, con el acompañamiento de profesionales de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, continúa realizando las tareas de evaluación de daños ocasionados por inclemencias climáticas registrados recientemente en los departamentos de Santa Lucía y Pocito, que afectaron cultivos de pistacho y vid. Estas acciones se desarrollan con el objetivo de relevar la situación productiva y avanzar en los procedimientos correspondientes para la asistencia a los productores damnificados. Desde el Gobierno de San Juan se continúa atendiendo y acompañando a los productores, garantizando presencia territorial, seguimiento técnico y la articulación de las herramientas disponibles para mitigar el impacto de los fenómenos climáticos." View this post on Instagram

Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria se informó que están evaluando los daños ocasionados por inclemencias climáticas registrados en Pocito como en Santa Lucia, y que afectaron cultivos de pistacho y vid. La meta es brindar asistencia a los productores damnificados.