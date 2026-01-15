Rutas en San Juan: varios tramos siguen complicados y piden extrema precaución al volante

El estado de las rutas en San Juan, este jueves en el inicio de la mañana.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) difundió el parte de rutas correspondiente a este jueves 15 de enero, en el que detalla el estado de los principales corredores provinciales y vuelve a insistir en la necesidad de circular con prudencia, especialmente en zonas de badenes, donde persiste la presencia de sedimentos y equipos operativos.

En Calingasta , los caminos presentan circulación permitida pero con advertencias. La RP 406, en la zona de Tamberías; la RP 12, entre el Puente de Pachaco y el kilómetro 100; la RP 439 hacia El Leoncito; y la RP 437 rumbo a Barrealito permanecen habilitadas aunque con maquinaria trabajando.

En Sarmiento, la situación es similar. La RP 351, en el sector de la RN 40 a la altura de Cieneguita, y la RP 116 —calle Mendoza Vieja, entre la RN 153 y la RN 40, en el circuito Colonia Fiscal— también requieren máxima atención debido a tareas de mantenimiento.

El departamento Jáchal mantiene varios tramos operativos pero con tránsito condicionado. Entre ellos se encuentran la RP 456 en Huerta de Huachi, la RP 494 en El Fical, otro tramo de la RP 456 en Eugenio Flores y la RP 462 por calle San Isidro.

En Iglesia, la DPV informó que continúan transitables, aunque con cautela, la RP 405 entre Tudcum y Rodeo; la RP 479 en el tramo Buena Esperanza–El Carrizal; y la RP 430 que une Angualasto con la Reserva San Guillermo.

En tanto, Valle Fértil presenta un panorama más diverso:

La RP 510 norte, entre Baldes del Rosario y Baldecito, sigue habilitada con maquinaria presente.

La RP 523, que conecta La Majada con Los Bretes, también requiere atención.

La RP 529, en el circuito Ischigualasto, está habilitada únicamente hasta la tercera estación.

La RP 507 hacia Los Valencianos permanece en condiciones similares.

Sin embargo, los caminos que conducen a Sierras de Chávez, Sierras de Elizondo y Sierras de Rivero se encuentran intransitables, debido a socavones y arrastre generados por las lluvias recientes.

Finalmente, Vialidad aclaró que el resto de las rutas provinciales se mantiene habilitado, aunque siempre con recomendación de circular a baja velocidad y respetando las señalizaciones de los equipos que continúan trabajando para normalizar la red vial.