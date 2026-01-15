jueves 15 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Parte oficial

Rutas en San Juan: varios tramos siguen complicados y piden extrema precaución al volante

La Dirección Provincial de Vialidad actualizó este jueves el estado de los caminos en toda la provincia. Hay sectores con equipos trabajando, material de arrastre y algunas zonas directamente intransitables, especialmente en Valle Fértil y áreas serranas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El estado de las rutas en San Juan, este jueves en el inicio de la mañana.

El estado de las rutas en San Juan, este jueves en el inicio de la mañana.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) difundió el parte de rutas correspondiente a este jueves 15 de enero, en el que detalla el estado de los principales corredores provinciales y vuelve a insistir en la necesidad de circular con prudencia, especialmente en zonas de badenes, donde persiste la presencia de sedimentos y equipos operativos.

Lee además
a 82 anos, asi reflejaban los diarios el terremoto que marco un antes y un despues en san juan
Efeméride

A 82 años, así reflejaban los diarios el terremoto que marcó un antes y un después en San Juan
cornejo le pidio a santilli por la finalizacion de la ruta 40 en el tramo san juan?mendoza
Obras

Cornejo le pidió a Santilli por la finalización de la Ruta 40 en el tramo San Juan–Mendoza

En Calingasta, los caminos presentan circulación permitida pero con advertencias. La RP 406, en la zona de Tamberías; la RP 12, entre el Puente de Pachaco y el kilómetro 100; la RP 439 hacia El Leoncito; y la RP 437 rumbo a Barrealito permanecen habilitadas aunque con maquinaria trabajando.

En Sarmiento, la situación es similar. La RP 351, en el sector de la RN 40 a la altura de Cieneguita, y la RP 116 —calle Mendoza Vieja, entre la RN 153 y la RN 40, en el circuito Colonia Fiscal— también requieren máxima atención debido a tareas de mantenimiento.

El departamento Jáchal mantiene varios tramos operativos pero con tránsito condicionado. Entre ellos se encuentran la RP 456 en Huerta de Huachi, la RP 494 en El Fical, otro tramo de la RP 456 en Eugenio Flores y la RP 462 por calle San Isidro.

En Iglesia, la DPV informó que continúan transitables, aunque con cautela, la RP 405 entre Tudcum y Rodeo; la RP 479 en el tramo Buena Esperanza–El Carrizal; y la RP 430 que une Angualasto con la Reserva San Guillermo.

En tanto, Valle Fértil presenta un panorama más diverso:

  • La RP 510 norte, entre Baldes del Rosario y Baldecito, sigue habilitada con maquinaria presente.

  • La RP 523, que conecta La Majada con Los Bretes, también requiere atención.

  • La RP 529, en el circuito Ischigualasto, está habilitada únicamente hasta la tercera estación.

  • La RP 507 hacia Los Valencianos permanece en condiciones similares.

Sin embargo, los caminos que conducen a Sierras de Chávez, Sierras de Elizondo y Sierras de Rivero se encuentran intransitables, debido a socavones y arrastre generados por las lluvias recientes.

Finalmente, Vialidad aclaró que el resto de las rutas provinciales se mantiene habilitado, aunque siempre con recomendación de circular a baja velocidad y respetando las señalizaciones de los equipos que continúan trabajando para normalizar la red vial.

Temas
Seguí leyendo

El "Señor de los diques" sanjuaninos, tras la segunda licitación millonaria vial del gobierno de Mendoza

Golpe al "oro verde" de San Juan: el granizo impactó al pistacho, el cultivo estrella

Ríos calingastinos: las joyitas vivas y refrescantes de un auténtico paraíso

Se cumplen 82 años del terremoto de 1944, que en 30 segundos cambió para siempre la historia de San Juan

Tembló en San Juan en el día en que se cumple un nuevo aniversario del trágico terremoto del '44

RedTulum: cómo acceder a reintegros por pagar el colectivo con el celular

Cómo realizar el trámite de pensión por fallecimiento de un jubilado en San Juan

Mañana bajan los aranceles de los celulares importados y en San Juan ya hay rebajas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo es y cuánto cuesta hospedarse en el hotel de aguas termales de Pismanta, en Iglesia.
Tiempo de Verano en SJ

En imágenes, un recorrido por el hotel de Pismanta y sus aguas termales "mágicas"

Por Daiana Kaziura

Las Más Leídas

Atraparon a dos supuestos integrantes de la banda que asaltó a siete choferes de DiDi y Uber en Concepción
Procedimiento

Atraparon a dos supuestos integrantes de la banda que asaltó a siete choferes de DiDi y Uber en Concepción

Arena y mar, la combinación perfecta que cautiva a los sanjuaninos en La Serena
Tiempo en Chile

Arena y mar, la combinación perfecta que cautiva a los sanjuaninos en La Serena

Celulares con aranceles cero: cuánto cuesta el iPhone 17 Pro Max a partir de hoy
Para saber

Celulares con aranceles cero: cuánto cuesta el iPhone 17 Pro Max a partir de hoy

Se cansó de que la vecina escuche Arjona a todo volúmen y le reventó los vidrios de la camioneta
Impactante video

Se cansó de que la vecina escuche Arjona a todo volúmen y le reventó los vidrios de la camioneta

Un dúo sanjuanino se hizo viral en las redes tras cantar un clásico cuartetero
Video

Un dúo sanjuanino se hizo viral en las redes tras cantar un clásico cuartetero

Te Puede Interesar

A 82 años, así reflejaban los diarios el terremoto que marcó un antes y un después en San Juan
Efeméride

A 82 años, así reflejaban los diarios el terremoto que marcó un antes y un después en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Vamos a perder la conducta: la ácida advertencia de uno de los detenidos por la persecución en la Circunvalación hacia la prensa
Flagrancia

"Vamos a perder la conducta": la ácida advertencia de uno de los detenidos por la persecución en la Circunvalación hacia la prensa

Cornejo le pidió a Santilli por la finalización de la Ruta 40 en el tramo San Juan–Mendoza
Obras

Cornejo le pidió a Santilli por la finalización de la Ruta 40 en el tramo San Juan–Mendoza

El Puerto de Coquimbo y sus delicias imperdibles para los paladares más aventureros video
Tiempo en Chile

El Puerto de Coquimbo y sus delicias imperdibles para los paladares más aventureros

José Luis Páez.
Hockey sobre patines

La Confederación Argentina rechazó la renuncia de José Luis Páez y confirmó su continuidad en la Selección