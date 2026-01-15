Ríos calingastinos: las joyitas vivas y refrescantes de un auténtico paraíso

Si estás pensando en tomarte unos días de descanso en San Juan y elegís Calingasta como destino, hay algo que tenés que saber: sus ríos no solo refrescan el cuerpo, sino que conquistan el alma. Son parte esencial del paisaje y convierten cada momento en una experiencia difícil de olvidar.

El viaje ya comienza a sorprender desde el camino. A medida que se avanza entre curvas y montañas, el río San Juan acompaña el recorrido y le aporta un marco natural que invita a detenerse, observar y disfrutar. Es el primer anticipo de todo lo que vendrá.

Al llegar a Calingasta, el visitante es recibido por el río Calingasta, con un imponente cordón montañoso de fondo. Sus orillas permiten acercarse al agua para refrescarse y disfrutar del entorno, mientras que las mesitas y parrilleros dispuestos en el lugar crean el escenario perfecto para compartir un almuerzo o una tarde en familia o con amigos.

image

image

Un poco más adelante, en Barreal, aparece otro de los grandes protagonistas del departamento: el río Los Patos. Se puede acceder directamente desde calle San Martín y, una vez allí, el paisaje invita a bajar el ritmo y dejarse llevar por la tranquilidad del lugar, con el majestuoso cordón Ansilta como telón de fondo.

image

image

El predio cuenta con espacios verdes, mesas, parrilleros y una proveeduría para completar la jornada. Eso sí, es importante llevar parrilla propia, ya que en el sitio solo hay parrilleros disponibles.

image

Cuando cae la noche, la experiencia se vuelve aún más especial. En este mismo lugar, bandas locales suelen ponerle música a las cálidas noches de verano, bajo uno de los cielos más limpios y estrellados del mundo, creando una atmósfera única que combina naturaleza, cultura y descanso. Calingasta no solo ofrece paisajes: ofrece momentos. Y sus ríos son, sin dudas, el corazón de esa experiencia.