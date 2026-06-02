martes 2 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Puja política

Nuevo round angaquero entre el intendente Castro y el ex concejal Risueño

La histórica rivalidad política sumó un nuevo capítulo judicial luego de que el ex edil presentara una querella criminal por calumnias e injurias ante las recientes acusaciones públicas realizadas por el jefe comunal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
José Castro (izquierda) y su tocayo Risueño, solían ser compinches pero hace años se pelean con munición gruesa.

José Castro (izquierda) y su tocayo Risueño, solían ser compinches pero hace años se pelean con munición gruesa.

La relación política en Angaco se volvió a tensar con una dupla de dirigentes que ya tuvo encontronazos. Ahora, tras la decisión del ex concejal José Risueño de llevar a la Justicia al actual intendente, José Castro (PJ). El ex edil formalizó una denuncia penal por los delitos de injurias y calumnias, motivada por las expresiones del mandatario municipal durante la última semana de abril y la primera de mayo. Según consta en la presentación judicial, la demanda se fundamenta en las “manifestaciones falsas, injuriantes y calumniosas vertidas públicamente en diversos medios de comunicación”, a través de las cuales el intendente habría vinculado a Risueño con actos de corrupción y un supuesto manejo irregular de fondos públicos.

Lee además
para atraer inversiones en su parque industrial, angaco buscara adherirse al rigi
Movida económica

Para atraer inversiones en su parque industrial, Angaco buscará adherirse al RIGI
El exgobernador Sergio Uñac, Castro y Mallea, en la campaña del 2023. 
De cara al 2027

El mapa político de Angaco entre la búsqueda de la cuarta gestión, la histórica grieta y la interna bloquista

En el detalle de la denuncia, Risueño sostiene que Castro lo acusó en diversos medios locales de ser partícipe de hechos irregulares en la tesorería municipal entre los años 2017 y 2019. Ante esto, el querellante aclaró que en dicho periodo se desempeñaba como concejal y se encontraba gozando de una licencia, por lo que resultaba imposible que cumpliera tareas en la oficina de tesorería. Además, Risueño remarcó que estos dichos atentan contra su reputación y buen nombre, negando terminantemente estar siendo investigado por actos de corrupción o manejo indebido de fondos en la actualidad.

Este enfrentamiento se da en una extensa historia de conflictos y denuncias cruzadas que marcan la política angaquera en los últimos años. Si bien ambos fueron aliados inicialmente e incluso Risueño ingresó al Concejo Deliberante en 2015 bajo la lista de Castro, la relación se rompió drásticamente dando paso a la formación de bloques opuestos. Uno de los puntos de mayor quiebre ocurrió en octubre de 2019, cuando Risueño, desde la presidencia del Concejo, impulsó la suspensión de Castro por el presunto uso de maquinaria municipal en propiedades privadas, medida que luego fue revertida por la Justicia.

La situación judicial de Castro también suma complejidad al escenario departamental, ya que el intendente se encuentra imputado en otra causa por malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Este proceso ha tenido idas y vueltas judiciales, incluyendo un polémico intento de los concejales oficialistas por avalar una ordenanza que permitía a Castro evitar el juicio a cambio de un aporte económico a Cáritas, maniobra que fue denunciada como ilegal por la fiscalía de Cámara al considerarla una dilación innecesaria del proceso principal. Con esta nueva querella, la batalla legal entre los antiguos aliados sumó un nuevo expediente que promete profundizar la fractura política en el municipio.

Temas
Seguí leyendo

El Banco Central sumó más dólares y quedó al borde de completar la meta para este año

"Ni una menos": el gobierno nacional cuestiona la marcha y le resta importancia

El Gobierno Nacional presiona con el costo de las PASO para eliminarlas: "250.000.000 de dólares"

YPF: La Justicia de EEUU rechazó revisar el fallo favorable a Argentina

Violencia de género en San Juan: advierten sobre las "banderas rojas" en las relaciones

El Gobierno nacional prepara una oferta a las universidades para evitar pagar $2,5 billones

Lipovetzky dejó el PRO y se sumó al peronismo: "El proyecto es trabajar para derrotar a Milei el año que viene"

En San Juan, viviendas para sortear y créditos para construir del IPV: todo lo que se sabe sobre el nuevo plan oficial

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en san juan, viviendas para sortear y creditos para construir del ipv: todo lo que se sabe sobre el nuevo plan oficial
Crédito internacional

En San Juan, viviendas para sortear y créditos para construir del IPV: todo lo que se sabe sobre el nuevo plan oficial

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Este es Andrade, luego de su detención el viernes último.
Un violento entre rejas

Una chica sanjuanina escapó casi desnuda de su pareja, que la acuchilló, la orinó encima e intentó violarla

Una persecución en Chimbas terminó con dos detenidos y un policía herido
Barrio Los Andes

Una persecución en Chimbas terminó con dos detenidos y un policía herido

Referentes de comercios advierten que cada vez es más difícil sostener un negocio abierto frente al aumento de alquileres, impuestos y servicios.
Escenario complicado

Comercios sanjuaninos, con ventas en baja y costos en alza: crece la duda sobre cuánto más podrán resistir

Franco Daniel Arguello y Ricardo José María Carmona Morán (a la derecha), los dos condenados.
Flagrancia

Condenaron a dos "abreautos" por un robo en una casa de Rivadavia, pero quedaron libres

Piden ayuda para los cuatro hijos de la joven que murió en un accidente de moto en Rivadavia
Campaña solidaria

Piden ayuda para los cuatro hijos de la joven que murió en un accidente de moto en Rivadavia

Te Puede Interesar

Un propósito: la historia de fortaleza de Mili Domínguez, la chica no vidente que le escapó al bullying y sueña con llegar a los Juegos Paralímpicos video
La vida que elegí

"Un propósito": la historia de fortaleza de Mili Domínguez, la chica no vidente que le escapó al bullying y sueña con llegar a los Juegos Paralímpicos

Por Antonella Letizia
¿Un anticipo? La Justicia Federal rechazó dos denuncias por Global Market
Tensión

¿Un anticipo? La Justicia Federal rechazó dos denuncias por Global Market

La ilusión del pueblo Bodeguero y las promesas de su goleador video
Entretiempo

La ilusión del pueblo Bodeguero y las promesas de su goleador

Debilidades y fortalezas de hacer periodismo en Iglesia, muy cerca de la gente y de la actividad minera
Semana del Periodista

Debilidades y fortalezas de hacer periodismo en Iglesia, muy cerca de la gente y de la actividad minera

La audiencia pública definirá uno de los debates más sensibles para el futuro minero de San Juan: el acceso y la ampliación de la línea de 500 kV y la infraestructura eléctrica que demandarán los grandes proyectos de cobre.
Audiencia pública

Quiénes son los trece expositores que debatirán la línea de 500 kV para Vicuña en San Juan