Tras 38 años, directivos de Nivel Secundario y Superior podrán acceder a la titularización de sus cargos en San Juan

El Ministerio de Educación pondrá en marcha un proceso administrativo que permitirá a unos 1.500 docentes alcanzar la estabilidad laboral. La medida, acordada en el marco de la Paritaria Pedagógica junto a los gremios UDAP, UDA y AMET, salda una deuda histórica en el sistema educativo provincial. Además, se estableció que desde 2027 la titularización será un procedimiento anual.

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La ministra de Educación, Silvia Fuentes, firmó el acuerdo que da inicio formal al proceso de titularización de cargos directivos y horas cátedra en los niveles Secundario y Superior. La iniciativa beneficiará a alrededor de 1.500 docentes que, en algunos casos, aguardaban esta regularización desde hace casi cuatro décadas.

Desde la cartera educativa destacaron que la medida implica un cambio significativo en la relación entre el Estado y el sector docente, al garantizar condiciones de mayor estabilidad laboral. En ese sentido, Fuentes subrayó que este avance impacta de manera directa en la calidad de vida de los trabajadores de la educación y responde a una política impulsada por el gobernador Marcelo Orrego.

El acuerdo fue alcanzado en el ámbito de la Paritaria Pedagógica, con la participación de los gremios UDAP, UDA y AMET, junto a equipos técnicos del Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación.

El Decreto Paritario establece una titularización por única vez y de carácter excepcional para cargos directivos, incluyendo también a docentes que cumplan con los requisitos fijados hasta el 31 de diciembre de 2025. Entre las condiciones se contemplan aspectos como titulación, antigüedad, desempeño profesional y aptitudes de salud y conducta.

Además, la normativa introduce dos cambios de fondo. Por un lado, se crea la Oficina de Titularización como un espacio permanente de atención para docentes que aspiren a regularizar su situación laboral. Por otro, se implementará desde 2027 un “Nuevo Régimen Continuo de Titularización”, que permitirá realizar este proceso de manera anual para docentes de Nivel Secundario, Superior y profesionales de gabinetes técnicos interdisciplinarios.

De esta forma, se deja atrás el esquema de titularizaciones masivas que se realizaban cada varios años, dando paso a un sistema más dinámico y accesible.

Por su parte, la secretaria de Educación, Mariela Lueje, señaló que la medida representa un reconocimiento a la trayectoria docente y supera el uso político que históricamente tuvo este tipo de procesos. En la misma línea, desde el Ministerio remarcaron que la iniciativa busca fortalecer el sistema educativo provincial a través de la jerarquización de sus trabajadores.