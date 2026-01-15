jueves 15 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Rivadavia

Alguien le sustrajo las claves bancarias y le sacaron más de $9.500.000

La víctima fue una mujer que no sabe en qué momento accedieron a su cuenta. El lunes último descubrió que habían vaciado su caja de ahorro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

No sabe cómo ni cuándo le sustrajeron sus claves de home banking, pero quien lo hizo era un estafador y sabía exactamente lo que hacía. Ingresaron a su cuenta bancaria y le robaron su dinero: poco más de 9.500.000 de pesos.

Lee además
Imagen ilustrativa
Fraude en Santa Lucía

Le vendió pan durante un año, pero descubrió que no le pagaba y que la estafó en $4.000.000
Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Una mujer de Chimbas denunció que se metieron a su cuenta ANSES y sufrió una estafa de $5.000.000

El caso trascendió este miércoles, aunque fue denunciado el lunes último en la Comisaría 23ra, y el expediente ya quedó en manos de los investigadores de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. La víctima de esta nueva estafa virtual fue una mujer de apellido Pinto, domiciliada en el barrio Huazihul, informaron fuentes judiciales.

Los especialistas en delitos cibernéticos ahora se encuentran rastreando los movimientos del dinero y la o las cuentas a las que fue transferido. La damnificada relató a los uniformados que ingresó a su cuenta de un banco local y allí descubrió transacciones que jamás había realizado.

Según su testimonio, luego concurrió a la sucursal de la entidad bancaria para realizar el reclamo. Allí, una empleada accedió a su cuenta y le confirmó la existencia de esos movimientos irregulares. Fue entonces cuando constató que le faltaban exactamente 9.560.000 pesos, revelaron fuentes judiciales.

La principal sospecha es que la denunciante haya ingresado, sin advertirlo, a una falsa aplicación o enlace de supuestas promociones o descuentos bancarios, una de las maniobras más utilizadas por los estafadores, aunque tampoco se descarta que alguien haya obtenido sus datos y claves por otros medios.

Temas
Seguí leyendo

Robaron 3 millones y artefactos de una casa de 9 de Julio

Atrapados, con el botín en las manos: dos delincuentes terminaron detenidos después de desvalijar una casa en Albardón

Chimbas: detuvieron a una mujer por el robo de un celular en un comercio

Detuvieron a un menor de 16 años tras un violento intento de robo de una motocicleta

Vuelven a Tribunales los punteros políticos de 9 de Julio del supuesto autorobo de $10.000.000

Atraparon a dos supuestos integrantes de la banda que asaltó a siete choferes de DiDi y Uber en Concepción

Lo sorprendieron escondido detrás de un parrillero en una casa de Chimbas y lo mandaron al Penal

Choque sobre Ruta 40 en Pocito: dos vehículos destrozados y un gran susto sin heridos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
atraparon a dos supuestos integrantes de la banda que asalto a siete choferes de didi y uber en concepcion
Procedimiento

Atraparon a dos supuestos integrantes de la banda que asaltó a siete choferes de DiDi y Uber en Concepción

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Atraparon a dos supuestos integrantes de la banda que asaltó a siete choferes de DiDi y Uber en Concepción
Procedimiento

Atraparon a dos supuestos integrantes de la banda que asaltó a siete choferes de DiDi y Uber en Concepción

Filmaban la luna roja en la Ruta 7 y una aparición los dejó paralizados
Tremendo

Filmaban la luna roja en la Ruta 7 y una aparición los dejó paralizados

Los comercios sanjuaninos comenzaron a liquidar celulares comprados con impuestos más altos para dar lugar a los nuevos precios.
Buenas noticias para el bolsillo

Mañana bajan los aranceles de los celulares importados y en San Juan ya hay rebajas

Arena y mar, la combinación perfecta que cautiva a los sanjuaninos en La Serena
Tiempo en Chile

Arena y mar, la combinación perfecta que cautiva a los sanjuaninos en La Serena

Cómo evoluciona la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en El Encón
Novedades

Cómo evoluciona la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en El Encón

Te Puede Interesar

Atrapados, con el botín en las manos: dos delincuentes terminaron detenidos después de desvalijar una casa en Albardón
Operativo

Atrapados, con el botín en las manos: dos delincuentes terminaron detenidos después de desvalijar una casa en Albardón

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ríos calingastinos: las joyitas vivas y refrescantes de un auténtico paraíso
Tiempo de verano en SJ

Ríos calingastinos: las joyitas vivas y refrescantes de un auténtico paraíso

Imagen ilustrativa
En Rivadavia

Alguien le sustrajo las claves bancarias y le sacaron más de $9.500.000

El estado de las rutas en San Juan, este jueves en el inicio de la mañana.
Parte oficial

Rutas en San Juan: varios tramos siguen complicados y piden extrema precaución al volante

Detuvieron a un menor de 16 años tras un violento intento de robo de una motocicleta
En Chimbas

Detuvieron a un menor de 16 años tras un violento intento de robo de una motocicleta