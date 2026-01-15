Alguien le sustrajo las claves bancarias y le sacaron más de $9.500.000

No sabe cómo ni cuándo le sustrajeron sus claves de home banking, pero quien lo hizo era un estafador y sabía exactamente lo que hacía. Ingresaron a su cuenta bancaria y le robaron su dinero: poco más de 9.500.000 de pesos.

El caso trascendió este miércoles, aunque fue denunciado el lunes último en la Comisaría 23ra, y el expediente ya quedó en manos de los investigadores de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. La víctima de esta nueva estafa virtual fue una mujer de apellido Pinto, domiciliada en el barrio Huazihul, informaron fuentes judiciales.

Los especialistas en delitos cibernéticos ahora se encuentran rastreando los movimientos del dinero y la o las cuentas a las que fue transferido. La damnificada relató a los uniformados que ingresó a su cuenta de un banco local y allí descubrió transacciones que jamás había realizado.

Según su testimonio, luego concurrió a la sucursal de la entidad bancaria para realizar el reclamo. Allí, una empleada accedió a su cuenta y le confirmó la existencia de esos movimientos irregulares. Fue entonces cuando constató que le faltaban exactamente 9.560.000 pesos, revelaron fuentes judiciales.

La principal sospecha es que la denunciante haya ingresado, sin advertirlo, a una falsa aplicación o enlace de supuestas promociones o descuentos bancarios, una de las maniobras más utilizadas por los estafadores, aunque tampoco se descarta que alguien haya obtenido sus datos y claves por otros medios.