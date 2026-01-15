La Confederación Argentina rechazó la renuncia de José Luis Páez y confirmó su continuidad en la Selección
El Comité Nacional Técnico de Hockey Sobre Patines resolvió darle continuidad al ciclo de José Luis Páez al frente de la Selección Argentina Senior Masculina, luego de analizar la renuncia que había presentado el entrenador semanas atrás.
Según se informó de manera oficial, el CNTHsP (Comité Nacional Técnico de Hockey Sobre Patines) evaluó los argumentos expuestos por José Luis Páez y el contexto del proceso deportivo, y concluyó que lo más conveniente era sostener el proyecto en marcha. La determinación apunta a preservar la estabilidad del seleccionado y fortalecer el trabajo de preparación de cara a los compromisos venideros.
Desde el organismo destacaron la importancia de mantener una línea de trabajo continua, evitando interrupciones que puedan afectar el rendimiento y la planificación del equipo nacional. En ese sentido, la decisión representa un claro gesto de apoyo al entrenador y a su metodología.
De esta manera, José Luis Páez seguirá al mando de la Selección Argentina Senior Masculina, con el objetivo de consolidar el proceso iniciado y continuar construyendo un plantel competitivo en el ámbito internacional.