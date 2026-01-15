jueves 15 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Viral

Video: la polémica declaración de Maxi López sobre Flor de la V que generó repudio en redes

El ex futbolista lanzó un comentario al aire en un programa de streaming que involucró a la conductora Flor de la V y que generó un gran revuelo en las redes. El video.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El ex jugador Maximiliano López protagonizó un momento de alta tensión este jueves durante su participación en Sería Increíble, el ciclo de streaming de Olga. Sus declaraciones sobre la conductora Flor de la V no tardaron en viralizarse, despertando fuertes críticas en redes sociales.

Lee además
upcn voley comenzo ganando en el tour 4 de la liga de voleibol argentina
Pie derecho

UPCN Vóley comenzó ganando en el Tour 4 de la Liga de Vóleibol Argentina
José Luis Páez.
Hockey sobre patines

La Confederación Argentina rechazó la renuncia de José Luis Páez y confirmó su continuidad en la Selección

Todo comenzó con un juego de consignas propuesto por Nati Jota, quien le consultó a quién elegiría para darse un beso, recreando el icónico festejo de Maradona y Caniggia en Boca.

Sin título

¿Cómo fue el tenso momento en vivo?

"¿A quién le preferirías dar un pico? Pensalo, si le tenés que dar a un varón", consultó la conductora. Tras una breve pausa, López lanzó una respuesta que descolocó a la mesa: "No sería solo masculino, tendría que ser... A Florencia de la Vega, por ejemplo".

La reacción de Nati Jota fue inmediata para intentar corregir el rumbo de la charla: "¡Nooo me mato! No es por ahí Maxi. No es De la Vega, es una mujer Florencia de la V. Es una mujer y le mandamos un saludo".

Visiblemente confundido, el ex futbolista insistió: "¿Cómo se llama ahora?". Ante esto, Jota reafirmó: "Flor de la V pero es una mujer", mientras que Toto Kirzner acotó con ironía: "O la señora Vega". El ex de Wanda Nara se mostró desorientado ante la aclaración, mientras el repudio a sus dichos escalaba rápidamente en las plataformas digitales.

El video viral en las redes:

Embed - EL POLÉMICO COMENTARIO DE MAXI LÓPEZ EN EL STREAMING OLGA Durante el programa Sería Increíble, le preguntaron a Maxi López con quién retrataría el beso de Diego Maradona y Claudio Caniggia, teniendo que besar a otro hombre. El ex de Wanda Nara dijo Florencia de la V. Hubo repudio en las redes sociales.
@puraactualidad

EL POLÉMICO COMENTARIO DE MAXI LÓPEZ EN EL STREAMING OLGA Durante el programa Sería Increíble, le preguntaron a Maxi López con quién retrataría el beso de Diego Maradona y Claudio Caniggia, teniendo que besar a otro hombre. El ex de Wanda Nara dijo Florencia de la V. Hubo repudio en las redes sociales.

sonido original - Pura Actualidad

Temas
Seguí leyendo

Unión jugará ante FADEP y dio a conocer el valor de las entradas para sus hinchas

El emotivo video de Colón para despedir a Carlota Innamorati, una fanática que amó los colores "desde el vientre"

Una fake news con Inteligencia Artificial 'destrozó' a un jugador del ascenso y recibió críticas por su estado físico

El club, solo para socios: la explicación oficial detrás de la medida que impactó a los hinchas de San Martín

Mapa por mapa: atravesando casi todos los departamentos, así será el recorrido de la Vuelta a San Juan

La Copa de Clubes Campeones levanta el telón con su 59° edición y mueve a todo San Juan

Las feroces críticas de los fanáticos del Real Madrid a Mastantuono tras la eliminación en la Copa del Rey

Boca no pudo y terminó empatando sin goles frente a Millonarios en el primer compromiso del año

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Ciclismo sanjuanino.
Cuenta regresiva

Mapa por mapa: atravesando casi todos los departamentos, así será el recorrido de la Vuelta a San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Atraparon a dos supuestos integrantes de la banda que asaltó a siete choferes de DiDi y Uber en Concepción
Procedimiento

Atraparon a dos supuestos integrantes de la banda que asaltó a siete choferes de DiDi y Uber en Concepción

Hugo Dragonetti, titular de Panedile, vuelve a escena en una licitación estratégica de Mendoza. Tiene un largo historial de obras emblemáticas en San Juan, como el dique Caracoles, Punta Negra y el aun no terminado Tambolar.
Obra pública

El "Señor de los diques" sanjuaninos, tras la segunda licitación millonaria vial del gobierno de Mendoza

Celulares con aranceles cero: cuánto cuesta el iPhone 17 Pro Max a partir de hoy
Para saber

Celulares con aranceles cero: cuánto cuesta el iPhone 17 Pro Max a partir de hoy

Se cansó de que la vecina escuche Arjona a todo volúmen y le reventó los vidrios de la camioneta
Impactante video

Se cansó de que la vecina escuche Arjona a todo volúmen y le reventó los vidrios de la camioneta

Feroz ataque en Caucete: un joven lucha por no perder un ojo tras una golpiza, creen que fue por celos
Buscan al autor

Feroz ataque en Caucete: un joven lucha por no perder un ojo tras una golpiza, creen que fue por celos

Te Puede Interesar

La lista poco conocida de fallecidos por el terremoto del 44, las empresas que colapsaron y lo que más faltaba en San Juan
A 82 años

La lista poco conocida de fallecidos por el terremoto del '44, las empresas que colapsaron y lo que más faltaba en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Quién es el joven brutalmente golpeado y el trasfondo que generó un cimbronazo en Bermejo
Caucete

Quién es el joven brutalmente golpeado y el trasfondo que generó un cimbronazo en Bermejo

Despertó la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en 25 de Mayo: qué se sabe sobre los otros ocupantes del auto
Alivio

Despertó la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en 25 de Mayo: qué se sabe sobre los otros ocupantes del auto

El Puerto de Coquimbo y sus delicias imperdibles para los paladares más aventureros video
Tiempo en Chile

El Puerto de Coquimbo y sus delicias imperdibles para los paladares más aventureros

Un joven fue víctima de un violento ataque en Caucete: fue apuñalado
Agresión

Un joven fue víctima de un violento ataque en Caucete: fue apuñalado