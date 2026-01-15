Video: la polémica declaración de Maxi López sobre Flor de la V que generó repudio en redes

El ex jugador Maximiliano López protagonizó un momento de alta tensión este jueves durante su participación en Sería Increíble, el ciclo de streaming de Olga . Sus declaraciones sobre la conductora Flor de la V no tardaron en viralizarse, despertando fuertes críticas en redes sociales.

Todo comenzó con un juego de consignas propuesto por Nati Jota, quien le consultó a quién elegiría para darse un beso, recreando el icónico festejo de Maradona y Caniggia en Boca.

Sin título

¿Cómo fue el tenso momento en vivo?

"¿A quién le preferirías dar un pico? Pensalo, si le tenés que dar a un varón", consultó la conductora. Tras una breve pausa, López lanzó una respuesta que descolocó a la mesa: "No sería solo masculino, tendría que ser... A Florencia de la Vega, por ejemplo".

La reacción de Nati Jota fue inmediata para intentar corregir el rumbo de la charla: "¡Nooo me mato! No es por ahí Maxi. No es De la Vega, es una mujer Florencia de la V. Es una mujer y le mandamos un saludo".

Visiblemente confundido, el ex futbolista insistió: "¿Cómo se llama ahora?". Ante esto, Jota reafirmó: "Flor de la V pero es una mujer", mientras que Toto Kirzner acotó con ironía: "O la señora Vega". El ex de Wanda Nara se mostró desorientado ante la aclaración, mientras el repudio a sus dichos escalaba rápidamente en las plataformas digitales.

El video viral en las redes: