Las feroces críticas de los fanáticos del Real Madrid a Mastantuono tras la eliminación en la Copa del Rey

Este miércoles, el Real Madrid sufrió un nuevo golpazo: perdió 3-2 con Albacete y quedó eliminado en octavos de final de la Copa del Rey. A pesar de haber convertido un gol, Franco Mastantuono quedó en el centro de las críticas en redes sociales de manera llamativa.

Desde su llegada al Real Madrid, Mastantuono quedó mirado de reojo por la fortuna que el club desembolsó por su pase desde River. Debido a eso, se le exige un rendimiento inmediato. La poca paciencia de los fanáticos parece repercutir en el rendimiento del argentino y la adaptación es complicada.

Tras la salida de Xabi Alonso como DT, el mediocampista anotó el primer gol de la era de Álvaro Arbeloa, pero su tanto quedó empañado por la eliminación. Tras el pitazo final, incluso durante el partido, Franco fue apuntado con duros comentarios.

Por su parte, muchos usuarios argentinos defendieron al ex-River y evidenciaron que las críticas tan destructivas están basadas en que es un futbolista argentino, más allá de su desempeño. En redes sociales existe una tendencia en este sentido a la hora de las opiniones futbolísticas.

Desde lo estadístico, el volante argentino anotó un gol en su único remate directo al arco y tuvo un 79% de efectividad en pases. Sin embargo, solamente pudo concretar dos gambetas de seis intentadas, ganó cuatro duelos de 12 y tuvo 17 pérdidas, el tercero en este registro en el Real Madrid.