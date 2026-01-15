jueves 15 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En crisis

Las feroces críticas de los fanáticos del Real Madrid a Mastantuono tras la eliminación en la Copa del Rey

El mediocampista argentino quedó apuntado en redes sociales tras la caída ante el Albacete.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este miércoles, el Real Madrid sufrió un nuevo golpazo: perdió 3-2 con Albacete y quedó eliminado en octavos de final de la Copa del Rey. A pesar de haber convertido un gol, Franco Mastantuono quedó en el centro de las críticas en redes sociales de manera llamativa.

Lee además
El estado de las rutas en San Juan, este jueves en el inicio de la mañana.
Parte oficial

Rutas en San Juan: varios tramos siguen complicados y piden extrema precaución al volante
la copa de clubes campeones levanta el telon con su 59° edicion y mueve a todo san juan
Fútbol federal

La Copa de Clubes Campeones levanta el telón con su 59° edición y mueve a todo San Juan

Desde su llegada al Real Madrid, Mastantuono quedó mirado de reojo por la fortuna que el club desembolsó por su pase desde River. Debido a eso, se le exige un rendimiento inmediato. La poca paciencia de los fanáticos parece repercutir en el rendimiento del argentino y la adaptación es complicada.

Tras la salida de Xabi Alonso como DT, el mediocampista anotó el primer gol de la era de Álvaro Arbeloa, pero su tanto quedó empañado por la eliminación. Tras el pitazo final, incluso durante el partido, Franco fue apuntado con duros comentarios.

image
image
image

Por su parte, muchos usuarios argentinos defendieron al ex-River y evidenciaron que las críticas tan destructivas están basadas en que es un futbolista argentino, más allá de su desempeño. En redes sociales existe una tendencia en este sentido a la hora de las opiniones futbolísticas.

image
image
image

Desde lo estadístico, el volante argentino anotó un gol en su único remate directo al arco y tuvo un 79% de efectividad en pases. Sin embargo, solamente pudo concretar dos gambetas de seis intentadas, ganó cuatro duelos de 12 y tuvo 17 pérdidas, el tercero en este registro en el Real Madrid.

Temas
Seguí leyendo

Boca no pudo y terminó empatando sin goles frente a Millonarios en el primer compromiso del año

Los socios de San Martín, protagonistas: la medida que le pone limite al ingreso de los hinchas en la Primera Nacional

En el corazón del Colo Velardez: sus primeras rodadas, la familia como pilar y la predicción que lo coronó de gloria

Video: así fue el tremendo accidente que terminó con una fractura de tobillo en pleno Dakar

Presentaron la segunda edición del Tour del Sol: etapas y recorridos

El nuevo mapa de los DTs en el fútbol sanjuanino: regresos, apuestas y cambios fuertes

Sportivo Desamparados confirmó los valores de las cuotas para los socios

Kevin Benavides y el sanjuanino Sisterna sumaron otro podio en el Rally Dakar

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El estado de las rutas en San Juan, este jueves en el inicio de la mañana.
Parte oficial

Rutas en San Juan: varios tramos siguen complicados y piden extrema precaución al volante

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Atraparon a dos supuestos integrantes de la banda que asaltó a siete choferes de DiDi y Uber en Concepción
Procedimiento

Atraparon a dos supuestos integrantes de la banda que asaltó a siete choferes de DiDi y Uber en Concepción

Filmaban la luna roja en la Ruta 7 y una aparición los dejó paralizados
Tremendo

Filmaban la luna roja en la Ruta 7 y una aparición los dejó paralizados

Los comercios sanjuaninos comenzaron a liquidar celulares comprados con impuestos más altos para dar lugar a los nuevos precios.
Buenas noticias para el bolsillo

Mañana bajan los aranceles de los celulares importados y en San Juan ya hay rebajas

Arena y mar, la combinación perfecta que cautiva a los sanjuaninos en La Serena
Tiempo en Chile

Arena y mar, la combinación perfecta que cautiva a los sanjuaninos en La Serena

Cómo evoluciona la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en El Encón
Novedades

Cómo evoluciona la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en El Encón

Te Puede Interesar

Atrapados, con el botín en las manos: dos delincuentes terminaron detenidos después de desvalijar una casa en Albardón
Operativo

Atrapados, con el botín en las manos: dos delincuentes terminaron detenidos después de desvalijar una casa en Albardón

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ríos calingastinos: las joyitas vivas y refrescantes de un auténtico paraíso
Tiempo de verano en SJ

Ríos calingastinos: las joyitas vivas y refrescantes de un auténtico paraíso

Imagen ilustrativa
En Rivadavia

Alguien le sustrajo las claves bancarias y le sacaron más de $9.500.000

El estado de las rutas en San Juan, este jueves en el inicio de la mañana.
Parte oficial

Rutas en San Juan: varios tramos siguen complicados y piden extrema precaución al volante

Detuvieron a un menor de 16 años tras un violento intento de robo de una motocicleta
En Chimbas

Detuvieron a un menor de 16 años tras un violento intento de robo de una motocicleta