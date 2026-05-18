Belgrano y River definirán el Torneo Apertura: cuándo, dónde y todo lo que hay que saber de la gran final

Ya están los dos finalistas del Torneo Apertura 2026 . River Plate y Belgrano de Córdoba se enfrentarán en la gran definición del certamen luego de superar unas semifinales cargadas de tensión, emoción y dramatismo.

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El Millonario se convirtió en el primer clasificado tras derrotar 1-0 a Rosario Central en el estadio Monumental. Más tarde, el Pirata cordobés consiguió el boleto a la final después de eliminar por penales a Argentinos Juniors en La Paternal, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

La final se jugará el próximo domingo 24 de mayo, desde las 15:30, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, escenario elegido previamente por la Liga Profesional y que mantendrá su sede pese a que Belgrano sea uno de los protagonistas del partido decisivo.

El reglamento del torneo establece que las sedes designadas para las finales no pueden modificarse aunque uno de los equipos clasificados juegue habitualmente en ese estadio o en esa provincia. De esta manera, el Kempes albergará una definición que promete un marco impactante, con más de 57 mil espectadores.

Tal como ocurrió en todas las instancias de playoffs del Apertura, si el encuentro termina empatado habrá un tiempo suplementario de 30 minutos. En caso de persistir la igualdad, el campeón se definirá desde el punto penal.

Además del título, el ganador obtendrá la clasificación directa a la Copa Libertadores 2027 y también el derecho a disputar el Trofeo de Campeones 2026 frente al futuro campeón del Torneo Clausura.

River llega a esta definición con la ilusión de volver a levantar un trofeo después de más de dos años. La última consagración del conjunto de Núñez fue en marzo de 2024, cuando obtuvo la Supercopa Argentina frente a Estudiantes de La Plata.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet tuvo un recorrido irregular en la fase inicial, donde terminó segundo de la Zona B detrás de Independiente Rivadavia. Sin embargo, en los mata-mata mostró carácter: eliminó a San Lorenzo por penales en octavos, venció a Gimnasia en cuartos y ahora dejó en el camino a Rosario Central.

Belgrano, por su parte, se transformó en una de las grandes sorpresas del campeonato. El conjunto cordobés fue creciendo partido a partido y logró meterse en la definición tras superar una durísima serie frente a Argentinos Juniors en condición de visitante.

Mientras espera la final, River todavía deberá afrontar compromisos internacionales. El miércoles 20 de mayo recibirá a Bragantino por la Copa Sudamericana y luego cerrará su participación en la fase de grupos frente a Blooming.

Con todo listo, el fútbol argentino ya tiene escenario confirmado para una final que enfrentará historia, presente y dos hinchadas que prometen convertir Córdoba en una verdadera fiesta.