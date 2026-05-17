Copa del Mundo 2026: cuándo tendrá Lionel Scaloni el plantel completo

La cuenta regresiva para la gran cita del fútbol está llegando a su fin y la expectativa es total. Con la mira puesta en la defensa del título, la Selección Argentina ya tiene trazada su hoja de ruta para el desembarco en Norteamérica. La gran pregunta que desvelaba a los hinchas ya tiene respuesta: Lionel Scaloni ya sabe exactamente cuándo podrá contar con todas sus figuras para empezar a moldear el sueño del bicampeonato.

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Según informó el periodista Gastón Edul, la Selección Argentina comenzará su preparación oficial para la Copa del Mundo el próximo 1 de junio en Kansas City , la ciudad del estado de Misuri elegida por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para establecer su búnker y centro de operaciones. Será en esa localidad estadounidense donde el cuerpo técnico tendrá, por fin, al plantel completo bajo sus órdenes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gastonedul/status/2056148403130921252&partner=&hide_thread=false La Selección Argentina empieza su preparación oficial para la Copa del Mundo desde el 1 de junio en Kansas City. Ahí va a estar el plantel completo.



La gran mayoría de jugadores que juegan en Europa van a llegar la última semana de mayo a Argentina, van a entrenarse en Ezeiza y… pic.twitter.com/TU0sKVN5x8 — Gastón Edul (@gastonedul) May 17, 2026

El cronograma del desembarco: de Ezeiza a Estados Unidos

El rompecabezas de la Scaloneta se irá armando por etapas. La logística diagramada prevé un reencuentro previo en suelo patrio antes del viaje definitivo:

Última semana de mayo: La gran mayoría de los futbolistas que militan en el Viejo Continente finalizarán sus compromisos con sus respectivos clubes y volarán de inmediato hacia el país.

La escala en casa: Los jugadores se concentrarán y realizarán los primeros entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi que la AFA posee en Ezeiza, para luego emprender el viaje rumbo a la base norteamericana.

1 de junio: Concentración total y arranque oficial de las prácticas con los 26 convocados en Kansas City.

"La lista de convocados de 26 podría adelantarse algunos días", anticipó Edul, lo que genera aún más ansiedad en el mundo del fútbol por conocer quiénes serán los encargados de defender la tercera estrella.

El clima mundialista ya se siente en el aire. Con el calendario apretando y la ilusión en marcha, el periodismo también calienta motores: "En 12 días arrancamos la cobertura del Mundial", confirmó el cronista de TyC Sports.