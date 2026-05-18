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Pelea entre Malcorra y Gustavo López: el periodista salió a desmentir todo, "Nadie me pegó"

Todo ocurrió afuera de Radio La Red. Supuestamente el jugador de Independiente fue a recriminarle sus dichos tras perder con Rosario Central (por los cuartos del Apertura).

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El periodista Gustavo López dio su descargo sobre el episodio que vivió con Nacho Malcorra, futbolista de Independiente, a la salida de los estudios de radio La Red, en Palermo, el último viernes. Lo hizo a más de 48 horas de la situación que fue relatada en vivo por su colega Marcelo Palacios, en ese momento en la conducción de su programa, que observó la situación desde la ventana.

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"Durante todo el fin de semana se habló de mí en las redes. No iba a decir nada porque qué iba a contestar a la gente que habla sin saber. Pero, bueno, para aquellos que me preguntan qué pasó solamente les voy a decir que a mí nadie me agredió, nadie me insultó, nadie me pegó. Nada. Sí vinieron a hablar conmigo. Y yo, como hago siempre, salí, solo, y hablé. Nada más que eso", afirmó López. Ni siquiera mencionó al futbolista.

El enojo de Malcorra con el conductor se generó por las críticas por un gol errado en el partido por los octavos de final del Apertura, ante Rosario Central, ex equipo del futbolista. "Malcorra faltaba que festeje con Central, porque lo vi después en los videos saludando a los jugadores, no en la cancha, pero después con Marco Ruben. A ver, no estoy en el cuerpo de Malcorra pero me parece que cuando tuvo el único mano a mano de Independiente...", había afirmado en La Red, tras cuestionarlo en la transmisión de ESPN del partido que eliminó al Rojo del certamen.

Ante las críticas, Malcorra había posteado en Instagram. “Loco me pueden tratar de perro, de lo que quieran... Pero de ir para atrás NUNCA”, escribió el mediocampista con una imagen de la jugada acompañando la publicación. A lo que sumó: “En mi cabeza siempre estuvo el pase a Gaby (Avalos), cuando le voy a pegar me queda larga y me sale mal (era arrancarle la cabeza al arquero)”.

Según los testigos, Malcorra en el encuentro en la salida de La Red se quejó de que la familia no podía dormir por la crítica de López.

Fuente: Olé

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