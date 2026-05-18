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San Juan Rugby Club fue subcampeón en hockey césped en Rosario

El Piuquén de Santa Lucía fue el único representante sanjuanino en la primera fase de la Superliga 2026. Las sanjuaninas jugaron la gran final, y cayeron ante Universitario de Córdoba.

Por Antonella Letizia
Fotografía: San Juan Rugby Club.

Fotografía: San Juan Rugby Club.

Con su plantel femenino de hockey sobre césped, el San Juan Rugby Club fue subcampeón de la primera fase en la Superliga 2026. La delegación llegó a Rosario, Santa Fe por el servicio de transporte otorgado por el Gobierno, por medio de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

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La primera fase de la Superliga de la Confederación Argentina de Hockey reúne a los 32 mejores equipos del país. La ronda estuvo dividida en cuatro regiones, de ocho conjuntos cada uno, y repartidos en dos zonas de cuatro. El San Juan RC integró la zona que jugó en el Estadio Luciana Aymar y Jockey Club.

Las sanjuaninas debutaron el miércoles 13 con el empate 1-1 ante Universitario de Córdoba (gol de Catalina Castro). El jueves 14 vencieron 2-1 a Universitario de Tucumán (goles de Catalina Castro y Cecilia Rodríguez). Y cerraron el Grupo A el viernes 15 con la victoria 1-0 frente a Provincial de Rosario (gol de Delfina Milagros Sánchez).

La semifinal se disputó el sábado 16 y el San Juan RC venció por penales a Universitario de Bahía Blanca (2° del Grupo B). El tiempo regular concluyó 1-1 (gol de Emilia Cruz Manilov). La tanda definitoria fue 2-1 a favor de la Piuquenes (goles de Catalina Castro y Delfina Milagros Sánchez).

San Juan RC jugó la gran final del torneo el domingo 17 ante Universitario de Córdoba, desde las 14:40 en el estadio Luciana Aymar. El encuentro fue luchado y parejo como el del debut. La diferencia en el tanteador fue levemente a favor de las cordobesas. El juego terminó 2-1 a favor de Universitario. El único gol sanjuanino fue convertido por Martina Guimaraes Videla.

A pesar de la derrota en el partido decisivo, la performance del San Juan RC es más que valorable. El plantel femenino estuvo integrado por 1- Josefina Guzmán, 3- Catalina Castro, 4- Martina Guimaraes Videla, 5- Lucía Caballero, 6- Delfina Milagros Sánchez, 7- Emilia Cruz Manilov, 9- Luján Sánchez Gramajo, 10- Marina Caballero, 11- Renata Yuba –capitana-, 12- Aldana Castro, 16- María Luz Páez, 18- Josefina Rojas, 19- Constanza de Francesco, 20- Emma Ramos, 22- Juliana Lago, 23- Catalina Martín Ossa, 24- Lara Cabeza, 25- Martina Petrignani, 27- Cecilia Rodríguez y 50- Constanza Luján Varas.

La derrota impide que el equipo santaluceño clasifique a la Fase Final de la Superliga. La llave también se jugará en Rosario, pero del 17 al 21 de junio próximo. En esa instancia ya está clasificado Universidad de San Juan, porque el elenco femenino fue subcampeón de la zona 4 en 2025.

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