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Clima

Martes helado en San Juan: anticipan la jornada más fría de la semana con mínima de 2°C

La llegada de aire de origen polar hará caer de manera marcada las temperaturas en la provincia. El ambiente invernal se mantendrá durante varios días, según el pronóstico oficial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El frío se hizo sentir con mucha intensidad a primera hora de este viernes en San Juan.

El frío se hizo sentir con mucha intensidad a primera hora de este viernes en San Juan.

El frío comenzará a sentirse con fuerza en San Juan durante este martes, jornada que se perfila como una de las más gélidas del año debido al ingreso de una masa de aire polar que afectará a gran parte de la provincia.

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Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, se espera un marcado descenso térmico que llevará la temperatura mínima hasta los 2°C, mientras que la máxima rondará apenas los 17 grados. De esta manera, el territorio sanjuanino quedará bajo un escenario plenamente invernal.

Las condiciones climáticas estarán acompañadas por humedad, nubosidad y circulación de viento, factores que contribuirán a que la sensación térmica resulte aún más baja, especialmente durante las primeras horas del día y la mañana.

El cambio será notorio en comparación con las semanas previas, cuando se habían registrado jornadas más templadas. Ahora, el regreso del abrigo pesado volverá a imponerse en distintos puntos de la provincia.

Además, el alivio no llegará rápidamente. El pronóstico anticipa que el frío continuará durante buena parte de la semana. Para el miércoles se prevé una mínima de 7°C y una máxima cercana a los 16 grados, mientras que el jueves se mantendrían valores similares.

Frente a este panorama, recomiendan reforzar los cuidados en grupos de riesgo como niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios, además de evitar exposiciones bruscas a los cambios de temperatura en las primeras horas de la jornada.

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