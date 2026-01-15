Otro revés para el empresario sanjuanino acusado de estafas en Mendoza: ahora le negaron la prisión domiciliaria

La situación judicial de Mauricio Morales, el empresario sanjuanino acusado de múltiples estafas vinculadas a eventos sociales , sumó este jueves un nuevo capítulo adverso. La Justicia mendocina rechazó el pedido de prisión domiciliaria solicitado por su defensa y resolvió que continúe detenido en la Penitenciaría Provincial.

A un mes del boom mediático El pasado, el presente y un futuro incierto en el caso del sanjuanino apuntado por estafar a egresados en Mendoza

La decisión fue tomada por el juez Mauricio Pina, quien consideró que no estaban dadas las condiciones para otorgarle el beneficio. De este modo, Morales seguirá bajo prisión preventiva mientras avanza la causa en su contra, en la que ya figura imputado por al menos 24 hechos de presuntas estafas que afectaron a más de 140 familias -unas 600 personas- tanto en Mendoza como en San Juan.

La resolución del Ministerio Público Fiscal, dictada este 15 de enero de 2026, lo mantiene como el principal sospechoso de una maniobra que habría arruinado fiestas de egresados, casamientos y cumpleaños de 15, eventos que en muchos casos nunca se realizaron o se concretaron en condiciones muy inferiores a las pactadas.

Un “modus operandi” bajo la lupa

Según la investigación encabezada por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, Morales captaba clientes a través de redes sociales, donde ofrecía paquetes “llave en mano” que incluían catering, ambientación, fotografía y salones reconocidos. Para generar confianza, mencionaba espacios como Finca Dorada, Quinta La Bancaria y el Salón Balear.

Sin embargo, la pesquisa judicial determinó que no existían contratos reales con esos lugares, sino simples reservas de fechas que luego eran revendidas. En paralelo, se detectaron incumplimientos masivos y servicios de calidad muy inferior a lo abonado. Además, se estableció que en San Juan habría operado con un esquema similar bajo la razón social Iris S.R.L.

Los casos que indignaron

La causa ya acumula 24 expedientes penales y continúa sumando testimonios. Entre los relatos más contundentes figura el de una familia que pagó cerca de 10 millones de pesos por el cumpleaños de 15 de sus hijas gemelas. El día del evento, el 20 de noviembre, al llegar al salón se encontraron con las puertas cerradas y sin ningún servicio contratado. Al reclamar, Morales habría enviado una imagen de un supuesto accidente vial para justificar su ausencia.

Mauricio Morales Morales, cuando fue detenido en Rivadavia.

Otro episodio que consta en el expediente es el de los egresados de la escuela “Buenos Vecinos”, de Colonia Segovia, donde alumnos pagaron entradas de hasta 82.000 pesos, pero durante la celebración no recibieron ni la comida ni la bebida prometidas.

Detención e intento de fuga

Morales fue detenido a comienzos de diciembre de 2025 en la provincia de San Juan, en un operativo conjunto entre las policías de ambas jurisdicciones. Según fuentes del caso, al momento del procedimiento intentó escapar de los efectivos.

Durante la detención se le secuestró un arma de fuego, dos vehículos y su teléfono celular. La fiscalía indicó que, incluso horas antes de ser esposado, continuaba enviando mensajes a clientes ofreciendo “soluciones”, una conducta que fue interpretada como un intento de frenar la ola de denuncias.