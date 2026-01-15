La lista poco conocida de fallecidos por el terremoto del '44, las empresas que colapsaron y lo que más faltaba en San Juan

La historia de los Nefa fue reconstruida por Tiempo de San Juan cuando se cumplieron 80 años del terremoto de 1944 y hoy, a 82 años de aquella tragedia, vuelve a resonar como símbolo de una ciudad que quedó atrapada bajo los escombros. La casa familiar, sobre calle Laprida pasando avenida Rioja, era la más ruidosa de la cuadra: diez chicos, risas permanentes y un triciclo nuevo -regalo de Reyes- que iba y venía por el fondo. Aquella tarde calurosa del sábado 15 de enero parecía una más, hasta que la tierra empezó a sacudirse.

Carlitos, de apenas seis años, esperaba su turno bajo el techo de la galería cuando el terremoto lo sorprendió. Allí quedaron sepultados sus sueños infantiles, como los de miles de sanjuaninos cuya vida cambió para siempre en cuestión de segundos. El sismo, de 7,4 grados en la escala Richter, dejó a San Juan reducida a escombros y sumida en una tragedia sin precedentes en la historia argentina.

image Hermanitos Carlos y Raquel Nefa. Foto Libro "Víctimas del terremoto del 15 de enero de 1944. Primer listado de fallecidos".

Durante décadas se habló, sin respaldo científico, de “10.000 muertos”. Una cifra repetida casi como un eco del horror. Sin embargo, una investigación inédita del sociólogo sanjuanino Juan José Arancibia permitió rescatar del anonimato a quienes murieron bajo los escombros y nunca tuvieron nombre en los registros oficiales. Hasta entonces, solo sus familias sabían a quién habían perdido.

El caos fue inmediato. Nadie sabía qué hacer con los cuerpos. Miles de fallecidos comenzaron a ser trasladados en camiones hasta el Cementerio de la Capital, donde serían incinerados en una fosa común. Fue una decisión extrema, dolorosa y traumática, pero necesaria para evitar epidemias en una ciudad devastada.

A la tragedia de la muerte se sumó el horror de la despedida imposible. Ver a los seres queridos amontonados, sin rituales ni sepultura tradicional, marcó a fuego a una generación entera. Hubo quienes no aceptaron ese destino y escondieron cuerpos para enterrarlos en jardines o campos alejados; otros los sacaron de la provincia para darles santa sepultura.

image

Recién en 2014, tras años de rastrear archivos del Cementerio, del Hospital Rawson, del Registro Civil y de los avisos fúnebres de Diario de Cuyo, Arancibia logró reconstruir un primer listado con nombre y apellido de parte de las víctimas. El trabajo fue publicado en el libro “Víctimas del terremoto del 15 de enero de 1944. Primer listado de fallecidos”. Por primera vez, muchos dejaron de ser solo números.

(Fuente: Víctimas del terremoto del 15 de enero de 1944. Primer listado de fallecidos)

Cuando el comercio también quedó en ruinas: escasez, crisis y reconstrucción en el San Juan del ’44

El terremoto del 15 de enero de 1944 no solo destruyó cerca del 90% de la ciudad de San Juan, sino que arrasó con buena parte del entramado comercial e industrial que sostenía la economía provincial. Farmacias, almacenes, tiendas, zapaterías y fábricas quedaron reducidas a escombros en un contexto de intensa actividad económica, especialmente en el centro capitalino y en zonas productivas más alejadas, donde funcionaban bodegas, secaderos y pequeñas industrias.

Muchos comercios históricos desaparecieron para siempre. Entre ellos, la emblemática farmacia La Estrella y la Cervecería San Juan, fundada a fines del siglo XIX y ligada a la familia Storni, cuyo derrumbe sepultó miles de litros de cerveza sanjuanina. Otros locales lograron mantenerse en pie o reabrir con dificultad, mientras que algunos, incluso sin haber sido destruidos por el sismo, fueron luego demolidos para dar paso al nuevo diseño urbano.

image Planta de embotellamiento y pasteurización de Cervecería San Juan.

Hubo también empresas que resistieron y continuaron funcionando tras la tragedia. La fábrica de galletitas La Sanjuanina siguió produciendo y abasteciendo a toda la provincia, mientras que el Banco San Juan cumplió un rol clave en el financiamiento de la reconstrucción. En contraste, edificios icónicos como el Cine Cervantes o el Club Español sobrevivieron al terremoto, pero no al proceso de modernización de la ciudad, y fueron derribados pese a la resistencia social.

En paralelo a la reconstrucción, los sanjuaninos enfrentaron serios problemas de abastecimiento. El faltante de azúcar fue uno de los más graves y obligó a la intervención directa de las autoridades nacionales, en un país gobernado por los militares tras el golpe de 1943. La escasez de vagones ferroviarios complicó no solo la llegada de alimentos, sino también de leña, materiales de construcción y mercadería clave para la producción local.

La crisis también alcanzó al combustible, con restricciones de nafta, kerosene y otros que afectaron la vida cotidiana y las tareas de reconstrucción. A esto se sumó el conflicto por los alquileres: muchos comercios y viviendas dañadas quedaron atrapados en disputas por los precios, lo que derivó en un decreto oficial que reguló los pagos según el estado de los inmuebles.

image

Frente a este panorama, las entidades comerciales e industriales reclamaron moratorias, alivio impositivo y la suspensión de deudas hipotecarias para evitar quiebras masivas. Al mismo tiempo, se involucraron activamente en el debate sobre dónde reconstruir la Capital, defendiendo que San Juan volviera a levantarse en el mismo lugar. Ocho décadas después, muchas de aquellas preocupaciones -escasez, costos, alquileres y crisis productiva- siguen resonando en la memoria y en la realidad económica de la provincia.