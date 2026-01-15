Cómo acceder a reintegros al pagar el colectivo de la Red Tulum con el celular

El Ministerio de Gobierno de San Juan informó que los usuarios del transporte público de la Red Tulum pueden acceder a reintegros al abonar el pasaje con el celular, a partir de la incorporación de nuevas formas de pago. Entre las alternativas disponibles, se encuentra un beneficio asociado a Visa Débito y, además, una promoción impulsada por Mercado Pago para viajes en colectivo . Aclararon que se trata de promociones externas al sistema SUBE.

En el caso de Visa Débito, se indicó que el reintegro puede alcanzar el 100% del valor del pasaje, con un tope de $10.000 mensuales por tarjeta, siempre que el pago se realice desde el teléfono mediante una billetera digital con la tarjeta asociada y con NFC habilitado. La acreditación se efectúa de forma automática en la cuenta del usuario, con plazos estimados de 20 a 30 días hábiles, según la entidad bancaria o billetera utilizada. La promoción aplica únicamente para tarjetas Visa Débito emitidas en Argentina. No se reconoce el beneficio si el pago se realiza con la tarjeta física ni mediante código QR.

A su vez, se sumó información sobre una promoción de Mercado Pago que ofrece reintegro del 100% para viajes en colectivo o hasta agotar el stock de cupones o alcanzar los $150.000.000 en reintegros otorgados, lo que ocurra primero. El beneficio es válido únicamente para usuarios de Mercado Pago que hayan recibido la comunicación y activen previamente la promoción desde la aplicación.

Para acceder a esa promoción, se detalló que el usuario debe cumplir al menos una de estas condiciones: no haber realizado previamente ningún viaje en líneas habilitadas de colectivos o en la red de subterráneos abonando con código QR de Mercado Pago; o no haber sido beneficiario de una promoción similar vinculada a viajes pagados con QR, ni haber utilizado ese método desde el 15 de enero de 2025 hasta la activación del beneficio.

El Ministerio de Gobierno recordó que cada promoción tiene requisitos propios y que, para asegurar el reintegro, resulta clave verificar el medio de pago utilizado y la activación previa cuando corresponda.