jueves 15 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Transporte

Cómo acceder a reintegros al pagar el colectivo de la Red Tulum con el celular

Entre las alternativas disponibles, se encuentra un beneficio asociado a Visa Débito y, además, una promoción impulsada por Mercado Pago para viajes en colectivo. Aclararon que se trata de promociones externas al sistema SUBE.

Por Redacción Tiempo de San Juan
colectivos red tulum

El Ministerio de Gobierno de San Juan informó que los usuarios del transporte público de la Red Tulum pueden acceder a reintegros al abonar el pasaje con el celular, a partir de la incorporación de nuevas formas de pago. Entre las alternativas disponibles, se encuentra un beneficio asociado a Visa Débito y, además, una promoción impulsada por Mercado Pago para viajes en colectivo. Aclararon que se trata de promociones externas al sistema SUBE.

Lee además
La droga fue encontrada adentro de una mochila abandonada entre dos asientos cuando los gendarmes subieron al micro.
En una mochila

Iban a pasar por San Juan en un colectivo con tres kilos de marihuana, pero los descubrieron
preocupacion en valle fertil por el temporal: la voz del municipio por las crecientes, las casas en peligro y el colectivo varado
Videos

Preocupación en Valle Fértil por el temporal: la voz del municipio por las crecientes, las casas en peligro y el colectivo varado

En el caso de Visa Débito, se indicó que el reintegro puede alcanzar el 100% del valor del pasaje, con un tope de $10.000 mensuales por tarjeta, siempre que el pago se realice desde el teléfono mediante una billetera digital con la tarjeta asociada y con NFC habilitado. La acreditación se efectúa de forma automática en la cuenta del usuario, con plazos estimados de 20 a 30 días hábiles, según la entidad bancaria o billetera utilizada. La promoción aplica únicamente para tarjetas Visa Débito emitidas en Argentina. No se reconoce el beneficio si el pago se realiza con la tarjeta física ni mediante código QR.

A su vez, se sumó información sobre una promoción de Mercado Pago que ofrece reintegro del 100% para viajes en colectivo o hasta agotar el stock de cupones o alcanzar los $150.000.000 en reintegros otorgados, lo que ocurra primero. El beneficio es válido únicamente para usuarios de Mercado Pago que hayan recibido la comunicación y activen previamente la promoción desde la aplicación.

Para acceder a esa promoción, se detalló que el usuario debe cumplir al menos una de estas condiciones: no haber realizado previamente ningún viaje en líneas habilitadas de colectivos o en la red de subterráneos abonando con código QR de Mercado Pago; o no haber sido beneficiario de una promoción similar vinculada a viajes pagados con QR, ni haber utilizado ese método desde el 15 de enero de 2025 hasta la activación del beneficio.

El Ministerio de Gobierno recordó que cada promoción tiene requisitos propios y que, para asegurar el reintegro, resulta clave verificar el medio de pago utilizado y la activación previa cuando corresponda.

Temas
Seguí leyendo

Ríos calingastinos: las joyitas vivas y refrescantes de un auténtico paraíso

Dos vecinos de Albardón entregaron voluntariamente casi 40 aves que tenían en cautiverio

Se cumplen 82 años del terremoto de 1944, que en 30 segundos cambió para siempre la historia de San Juan

En imágenes, un recorrido por el hotel de Pismanta y sus aguas termales "mágicas"

"Dormíamos en un camión bajo una lona": el terremoto de San Juan que Edith "Kiki" sobrevivió con apenas tres años

RedTulum: cómo acceder a reintegros por pagar el colectivo con el celular

Mónica Martín: de la vorágine de la comunicación oficial de Gobierno a la energía en equilibrio del Chi Kung (al mismo tiempo)

Un dúo sanjuanino se hizo viral en las redes tras cantar un clásico cuartetero

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo es y cuánto cuesta hospedarse en el hotel de aguas termales de Pismanta, en Iglesia.
Tiempo de Verano en SJ

En imágenes, un recorrido por el hotel de Pismanta y sus aguas termales "mágicas"

Por Daiana Kaziura

Las Más Leídas

Atraparon a dos supuestos integrantes de la banda que asaltó a siete choferes de DiDi y Uber en Concepción
Procedimiento

Atraparon a dos supuestos integrantes de la banda que asaltó a siete choferes de DiDi y Uber en Concepción

Los comercios sanjuaninos comenzaron a liquidar celulares comprados con impuestos más altos para dar lugar a los nuevos precios.
Buenas noticias para el bolsillo

Mañana bajan los aranceles de los celulares importados y en San Juan ya hay rebajas

Arena y mar, la combinación perfecta que cautiva a los sanjuaninos en La Serena
Tiempo en Chile

Arena y mar, la combinación perfecta que cautiva a los sanjuaninos en La Serena

Cómo evoluciona la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en El Encón
Novedades

Cómo evoluciona la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en El Encón

Se cansó de que la vecina escuche Arjona a todo volúmen y le reventó los vidrios de la camioneta
Impactante video

Se cansó de que la vecina escuche Arjona a todo volúmen y le reventó los vidrios de la camioneta

Te Puede Interesar

Hugo Dragonetti, titular de Panedile, vuelve a escena en una licitación estratégica de Mendoza. Tiene un largo historial de obras emblemáticas en San Juan, como el dique Caracoles, Punta Negra y el aun no terminado Tambolar.
Obra pública

El "Señor de los diques" sanjuaninos, tras la segunda licitación millonaria vial del gobierno de Mendoza

Por Elizabeth Pérez
Tras el operativo de película en Chimbas, condenaron a dos hombres a prisión efectiva por portar armas de guerra
Juicio abreviado

Tras el operativo "de película" en Chimbas, condenaron a dos hombres a prisión efectiva por portar armas de guerra

Golpe al oro verde de San Juan: el granizo impactó al pistacho, el cultivo estrella
Producción

Golpe al "oro verde" de San Juan: el granizo impactó al pistacho, el cultivo estrella

Feroz ataque en Caucete: un joven lucha por no perder un ojo tras una golpiza, creen que fue por celos
Buscan al autor

Feroz ataque en Caucete: un joven lucha por no perder un ojo tras una golpiza, creen que fue por celos

Ciclismo sanjuanino.
Cuenta regresiva

Mapa por mapa: atravesando casi todos los departamentos, así será el recorrido de la Vuelta a San Juan