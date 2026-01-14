Un dúo de jóvenes sanjuaninos se volvió viral en las redes sociales tras compartir un cover de un clásico del cuarteto que rápidamente despertó elogios y repercusión entre los usuarios.

Se trata de Diego Díaz y la cantante Chiara, quienes unieron sus voces en un escenario tan simple como simbólico: el puente de la glorieta. Allí interpretaron una reversión de “Figúrate tú”, el recordado hit popularizado por Rodrigo y Alejandra Romero, y lograron captar la atención de miles de usuarios en las redes.

Un dúo sanjuanino se hizo viral en las redes tras cantar un clásico cuartetero



— Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 14, 2026

El video, que fue subido en los últimos días a TikTok, superó los 8 mil “me gusta” y acumuló decenas de comentarios positivos. La química entre ambos y la potencia de sus voces fueron algunos de los aspectos más destacados por quienes se cruzaron con la grabación en la red social.

“Muy buena la voz de los dos”, “Fuaaa, qué voces tan hermosas, loco, que se haga viral”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios, celebrando la interpretación del dúo sanjuanino.