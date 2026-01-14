miércoles 14 de enero 2026

Video

Un dúo sanjuanino se hizo viral en las redes tras cantar un clásico cuartetero

Un video grabado en el puente de la glorieta muestra a Diego Díaz y Chiara interpretando “Figúrate tú”, el clásico del cuarteto, y ya suma miles de reproducciones, “me gusta” y elogios en TikTok.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un dúo de jóvenes sanjuaninos se volvió viral en las redes sociales tras compartir un cover de un clásico del cuarteto que rápidamente despertó elogios y repercusión entre los usuarios.

Se trata de Diego Díaz y la cantante Chiara, quienes unieron sus voces en un escenario tan simple como simbólico: el puente de la glorieta. Allí interpretaron una reversión de “Figúrate tú”, el recordado hit popularizado por Rodrigo y Alejandra Romero, y lograron captar la atención de miles de usuarios en las redes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2011533482724630697&partner=&hide_thread=false

El video, que fue subido en los últimos días a TikTok, superó los 8 mil “me gusta” y acumuló decenas de comentarios positivos. La química entre ambos y la potencia de sus voces fueron algunos de los aspectos más destacados por quienes se cruzaron con la grabación en la red social.

“Muy buena la voz de los dos”, “Fuaaa, qué voces tan hermosas, loco, que se haga viral”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios, celebrando la interpretación del dúo sanjuanino.

