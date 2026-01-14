miércoles 14 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo de verano en SJ

Cuesta del Viento, la joya turística de Iglesia: deportes, naturaleza y adrenalina para disfrutar en verano

La combinación de servicios, actividades y paisaje posiciona al dique Cuesta del Viento como una de las experiencias imperdibles para este verano.

Por Florencia García
image

San Juan es mucho más que sol y montaña. Es viento, agua, deporte y experiencias que sorprenden. En su recorrido por los departamentos de la provincia, Tiempo de San Juan llegó hasta Iglesia para mostrar una de las postales más impactantes del norte sanjuanino: el dique Cuesta del Viento, un escenario natural que cada verano se convierte en epicentro de actividades, aventura y turismo para visitantes de todo el país.

Lee además
Las propuestas de astroturismo en San Juan.
Turismo astronómico

Cómo ver las estrellas en San Juan durante las vacaciones de verano
n el marco de una estrategia orientada a reducir riesgos ambientales y sanitarios en el sector agrícola, durante 2025 se recuperaron en San Juan más de 9.500 kilos de envases plásticos vacíos de fitosanitarios.
Ambiente

En un año recuperaron en San Juan 9.500 kilos de plástico de envases vacíos de fitosanitarios: el objetivo

Con un día típico de la zona, ráfagas que superaban los 30 nudos, el lugar estaba colmado de coloridas velas y tablas que se deslizaban sobre el agua. En ese escenario, Manuel Peñafort, referente de playa Lamaral, explicó por qué este punto del norte sanjuanino se convirtió en una parada obligada para turistas de todo el país.

Las opciones son variadas y pensadas tanto para quienes buscan adrenalina como para quienes desean iniciarse en deportes acuáticos. Las clases de windsurf son el primer paso para muchos visitantes: se dictan todas las mañanas, cuando el viento es más suave, y comienzan en un simulador terrestre para que los principiantes aprendan la técnica antes de ingresar al agua.

image

“En dos horas de clase la persona ya puede desplazarse, ir y volver. Se lleva la base del deporte”, contó Peñafort. A partir de ahí, quienes se entusiasman pueden avanzar hacia disciplinas más técnicas como el kitesurf o el wingfoil, que se practican cuando el viento aumenta cerca del mediodía.

La propuesta se completa con alquiler de equipos, espacios de descanso, servicios, sombra y acompañamiento constante para los navegantes. La cercanía con el sector de Náutica y las características propias del dique convierten a la zona en un lugar seguro incluso para quienes dan sus primeros pasos sobre el agua.

image

“El lago es muy amigable para aprender. El viento generalmente te empuja hacia la costa, por eso es un entorno confiable. Impone respeto, pero es ideal para iniciarse”, explicó Manuel.

image

Además, el comportamiento del viento es uno de los grandes atractivos del lugar. Predomina una brisa fresca que sopla desde el este durante gran parte del día, mientras que el conocido viento Zonda aparece de manera ocasional y es recomendado solo para navegantes experimentados por su complejidad técnica.

Con paisajes que impactan, viento casi garantizado y una oferta de actividades que crece año a año, el dique Cuesta del Viento consolida a Iglesia como uno de los destinos más atractivos de San Juan para quienes buscan vacaciones activas, naturaleza y experiencias inolvidables.

Deportes, aprendizaje y naturaleza

  • Clases de windsurf

  • Kitesurf

  • Wingfoil (una disciplina nueva y en pleno crecimiento)

  • Alquiler y guardería de equipos

  • Confitería, baños, sombra y servicios completos para pasar el día

  • image

“Este es un lugar al que sí o sí hay que venir si estás en San Juan”, aseguró Manuel mientras recorríamos la guardería con decenas de tablas y velas para salir al agua.

Precios accesibles para probar la experiencia

  • Clase de windsurf (2 horas): $100.000

  • Alquiler de equipo (2 horas): $80.000

Con una inversión inicial de $180.000, cualquier visitante puede vivir su primera jornada completa de deportes náuticos en uno de los mejores escenarios naturales del país.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Tiempo de Verano en San Juan Todos los detalles para disfrutar las actividades en el Dique Cuesta del Viento en Iglesia. Una escapada para enamorarse de San Juan. Recorelo junto al equipo de enviados especiales de @tiempodesanjuan y viví el verano sanjuanino desde donde estés. www.tiempodesanjuan.com #tienpodeveranoensj #sanjuan #vacaciones2026"
View this post on Instagram
Temas
Seguí leyendo

Comida, actividades y campings en precios: Valle Fértil, una opción para todos los bolsillos

Cómo solicitar turnos en el Registro Civil

Le dieron una paliza para robarle a un reconocido influencer sanjuanino

El río más cálido y cristalino, cactus y un paisaje de ensueño en la entrada a Valle Fértil

Viralizan un video de una empresa proveedora minera tirando desechos en Calingasta: la firma dio su explicación

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño

Hay fecha confirmada para el pago de Conectividad en San Juan

Valle (Re) Fértil: la belleza del camino, el río al tope y una oferta imperdible de actividades en el dique

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las propuestas de astroturismo en San Juan.
Turismo astronómico

Cómo ver las estrellas en San Juan durante las vacaciones de verano

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El local de Siciliano, en frente de Tribunales, ya desocupado.
Comercio

Un restaurante sanjuanino cerró un local céntrico: "Somos autocríticos"

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño
La sorpresa

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco
En 25 de Mayo

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000
Mercado inmobiliario

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000

Cosecha de pistachos en Irán, el segundo productor mundial. El país está convulsionado por peleas internas y abre oportunidades a exportaciones sanjuaninas. 
Conflicto en Medio Oriente

El "oro verde" sanjuanino ante la crisis en Irán: ¿hay oportunidades para el pistacho local?

Te Puede Interesar

San Juan da un paso clave en su red eléctrica: llegaron los postes para la nueva línea de 132 kV
Obra clave

San Juan da un paso clave en su red eléctrica: llegaron los postes para la nueva línea de 132 kV

Por Redacción Tiempo de San Juan
Confirmaron la fecha de pago del bono de $120.000 para empleados públicos
Importante

Confirmaron la fecha de pago del bono de $120.000 para empleados públicos

Cuesta del Viento, la joya turística de Iglesia: deportes, naturaleza y adrenalina para disfrutar en verano
Tiempo de verano en SJ

Cuesta del Viento, la joya turística de Iglesia: deportes, naturaleza y adrenalina para disfrutar en verano

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000
Mercado inmobiliario

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000

Imagen ilustrativa
En el barrio Güemes

Susto en Rawson: un incendio en una casa dejó a un policía con principios de intoxicación