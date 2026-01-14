Cuesta del Viento, la joya turística de Iglesia: deportes, naturaleza y adrenalina para disfrutar en verano

San Juan es mucho más que sol y montaña. Es viento, agua, deporte y experiencias que sorprenden. En su recorrido por los departamentos de la provincia, Tiempo de San Juan llegó hasta Iglesia para mostrar una de las postales más impactantes del norte sanjuanino: el dique Cuesta del Viento , un escenario natural que cada verano se convierte en epicentro de actividades, aventura y turismo para visitantes de todo el país.

Con un día típico de la zona, ráfagas que superaban los 30 nudos, el lugar estaba colmado de coloridas velas y tablas que se deslizaban sobre el agua. En ese escenario, Manuel Peñafort , referente de playa Lamaral, explicó por qué este punto del norte sanjuanino se convirtió en una parada obligada para turistas de todo el país.

Las opciones son variadas y pensadas tanto para quienes buscan adrenalina como para quienes desean iniciarse en deportes acuáticos. Las clases de windsurf son el primer paso para muchos visitantes: se dictan todas las mañanas, cuando el viento es más suave, y comienzan en un simulador terrestre para que los principiantes aprendan la técnica antes de ingresar al agua.

image

“En dos horas de clase la persona ya puede desplazarse, ir y volver. Se lleva la base del deporte”, contó Peñafort. A partir de ahí, quienes se entusiasman pueden avanzar hacia disciplinas más técnicas como el kitesurf o el wingfoil, que se practican cuando el viento aumenta cerca del mediodía.

La propuesta se completa con alquiler de equipos, espacios de descanso, servicios, sombra y acompañamiento constante para los navegantes. La cercanía con el sector de Náutica y las características propias del dique convierten a la zona en un lugar seguro incluso para quienes dan sus primeros pasos sobre el agua.

image

“El lago es muy amigable para aprender. El viento generalmente te empuja hacia la costa, por eso es un entorno confiable. Impone respeto, pero es ideal para iniciarse”, explicó Manuel.

image

Además, el comportamiento del viento es uno de los grandes atractivos del lugar. Predomina una brisa fresca que sopla desde el este durante gran parte del día, mientras que el conocido viento Zonda aparece de manera ocasional y es recomendado solo para navegantes experimentados por su complejidad técnica.

Con paisajes que impactan, viento casi garantizado y una oferta de actividades que crece año a año, el dique Cuesta del Viento consolida a Iglesia como uno de los destinos más atractivos de San Juan para quienes buscan vacaciones activas, naturaleza y experiencias inolvidables.

Deportes, aprendizaje y naturaleza

Clases de windsurf

Kitesurf

Wingfoil (una disciplina nueva y en pleno crecimiento)

Alquiler y guardería de equipos

Confitería, baños, sombra y servicios completos para pasar el día

image

“Este es un lugar al que sí o sí hay que venir si estás en San Juan”, aseguró Manuel mientras recorríamos la guardería con decenas de tablas y velas para salir al agua.

Precios accesibles para probar la experiencia

Clase de windsurf (2 horas): $100.000

Alquiler de equipo (2 horas): $80.000

Con una inversión inicial de $180.000, cualquier visitante puede vivir su primera jornada completa de deportes náuticos en uno de los mejores escenarios naturales del país.